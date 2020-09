Representantes de la iniciativa privada de Aguascalientes aprueban la decisión del gobernador Martín Orozco Sandoval, de haberse sumado a otros 9 gobernadores para dejar las filas de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), por considerar que no es una instancia que sea escuchada por las autoridades federales.

Pedro Gutiérrez Romo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCEA), expresó que la decisión tomada por los 10 mandatarios ha sido la mejor, sobre todo en este tiempo, en que el presidente de México, Andrés López Obrador se ha mostrado reacio a tener conversaciones con los gobernadores y cuando al fin se logra el acercamiento, no acepta sugerencias.

Por su parte, Humberto Martínez Guerra, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), consideró que es una decisión tomada de manera drástica pero necesaria, ante la incapacidad del Gobierno Federal de escuchar y atender las demandas que han surgido entre los gobernadores, pues hasta ahora sólo ha propiciado reacciones políticas y hasta polarizaciones.

Las reacciones generadas del Gobierno Federal hacia los estatales han sido en perjuicio de los ciudadanos, “y es que vamos de menos a más en las reacciones políticas, inclusive en el propio MORENA se han mostrado inconformidades”.

Es entendible la molestia de los gobernadores que han decidido salirse de la Conago, porque en esta administración federal no se les ha dado su lugar ni se les ha respetado, ejemplo de ello han sido los recortes presupuestales que han ido cada vez a la baja, lo cual se veía desde antes de la pandemia y esto ha limitado al cumplimiento de proyectos en cada entidad.

Ambos líderes empresariales, coincidieron en señalar que esta separación de una decena de mandatarios estatales de la Conago, lo han hecho porque desde su punto de vista no se ha cumplido con la función para la que fue creada y no es interlocutor entre los gobernadores y la federación.