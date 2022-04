Ignacio Ruelas Olvera, vocal ejecutivo del INE, informó que el proximo lunes 11 de abril vence el plazo para recoger las credenciales para votar que fueron solicitadas antes del 31 de enero pasado por ciudadanos de Aguascalientes. Los plásticos que no sean reclamados quedarán bajo resguardo y podrán entregarse a partir del 6 de junio. Por ende, los ciudadanos no podrán ejercer su derecho a voto en la jornada comicial del 5 de junio.

El funcionario electoral explicó que después del lunes, el Registro Federal de Electores realizará el corte final para generar la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía que se utilizará en la elección del 5 de junio. Aclaró que para la entrega de credenciales no es necesario hacer cita y las personas interesadas pueden acudir directamente a los módulos del INE que brindarán servicio de 8:00 a 20:00 horas, y en los municipios de Jesús María, Calvillo, Pabellón de Arteaga y Asientos de 9:00 a 16:00 horas.

CASO APARTE. Los módulos seguirán atendiendo trámites de reimpresión por robo o extravío hasta el 20 de mayo, ya que en este trámite no hay corrección o actualización de datos, apuntó Ruelas Olvera.

“Tenemos un aproximado de 3,800 credenciales que fueron solicitadas antes del 31 de enero y que no han sido recogidas, por eso estamos invitando a la ciudadanía para que acuda cuanto antes y esté en condiciones de votar en las próximas elecciones…”

Ignacio Ruelas, INE

Para mayor información:

• www.ine.mx

• (800) 433-2000

• Redes sociales del INE Aguascalientes.

¡Participa con tu opinión!