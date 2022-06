La Secretaría de Servicios Públicos hizo un llamado a las empresas o particulares que recolectan basura en cotos para que se regularicen y eviten sanciones. Carlos España Gutiérrez, titular de la dependencia, informó que tienen identificadas a 10 compañías recolectoras que están depositando los desechos sólidos en los contenedores municipales.

“Recordemos que el uso de los contenedores es un tema habitacional, doméstico, no es un tema empresarial, no es de negocio”, advirtió España, quien también detalló que están en total disponibilidad de habilitar algunas áreas e incrementar la capacidad de los contenedores en las zonas que así lo requieran, pero sólo para residuos habitacionales, no para negocios u otros giros.

“Hay momentos en que llegan nuestros amigos de inspección a los diferentes negocios y les preguntan dónde depositan la basura. No es una cuestión recaudatoria; al contrario, es para saber si en la zona se requiere un contendor de mayor capacidad”, explicó España Gutiérrez.

Finalmente, el funcionario municipal reconoció que existen empresas que sí son cumplidas con los requerimientos que les dictan las autoridades, mismas a las que el secretario agradeció “por el cumplimiento correcto y completo de su disposición, manifiestos y procedimientos para poder llevar la basura hasta el Relleno Sanitario”, detalló.

Las empresas que sean sorprendidas tirando sus residuos en los contenedores pueden ser sancionadas, multadas o en caso de ser empresas de recolección privada, pueden ser suspendidos sus ingresos al Relleno Sanitario de San Nicolás y por lo tanto no podrán ofrecer sus servicios de recolección privada en los fraccionamientos. La multa puede ir de 1 a 25 días de salario mínimo, dependiendo del daño generado.

