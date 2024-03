De diversas formas y con datos a la vista se ha señalado que la educación básica de la entidad muestra muy bajos niveles de aprovechamiento escolar y que persiste la deserción: dos severos problemas. Sin embargo, en el discurso político de las autoridades, en lugar de preocupación y compromiso sistemático por mejorar la enseñanza, con obsesión y sin pudor repiten, hasta la saciedad, que “tenemos la mejor educación del país”, que “somos un ejemplo a seguir”. Este autoengaño y autoelogio son fatales para el mejoramiento de la educación básica; porque, ante esa creencia, las cosas ya no se hacen con seriedad ni con entusiasmo y solo se deja que los planteles educativos laboren por inercia. También puede ser que haya incompetencia o negligencia para afrontar los retos y mejor se opte por la vanagloria. Para reconocer los problemas, en el ámbito educativo, y afrontarlos con responsabilidad, se requiere humildad valiente.

¿Hay soluciones para mejorar los aprendizajes de los alumnos? ¡Sí las hay! El Instituto de Educación tiene varias opciones; una viable y recomendable es hacer funcionar a los Sistemas de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas (SisAAEs) para lo que fueron creados: mejorar el aprendizaje de los educandos, precisamente, mediante la permanente asesoría y acompañamiento pedagógico a los docentes de las escuelas de educación básica. Para tal efecto, los SisAAEs están ubicados estratégicamente en varios lugares de la ciudad capital y en todos los municipios foráneos del estado; cuentan con un titular que, se supone, debe coordinar a los supervisores de preescolar, primaria y secundaria; a las jefaturas de sector de primaria; a los asesores técnico-pedagógicos de secundaria, a los jefes de enseñanza de secundaria y un gran número de administrativos. El personal adscrito en cada SisAAE tiene las encomiendas de integrar y hacer funcionar los niveles de preescolar, primaria y secundaria como educación básica; diseñar y operar un proyecto para elevar la calidad de la educación en las escuelas de su respectiva jurisdicción; llevar seguimiento de las actividades de mejora continua; evaluar periódicamente los avances y los resultados del trabajo que se realiza; reorientar y fortalecer lo que no está dando buenos resultados.

Si todo esto funciona como sistema, es decir, si cada una de las partes del Sistema de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas cumple con los propósitos establecidos y las acciones se hacen en forma perseverante y coordinada, invariablemente mejorará el proceso enseñanza – aprendizaje y los resultados serán altamente satisfactorios para los alumnos. Los padres de familia podrían preguntarse, si el Instituto de Educación cuenta con estos organismos, que deben costar gran parte del presupuesto federal y estatal, ¿por qué no están dando los resultados académicos esperados? Entre otras cosas, porque los Sistemas de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas destinan todo su tiempo en la burocracia, en enviar y pedir datos administrativos y han abandonado el propósito pedagógico que es su función esencial; y, por otra parte, los supervisores de preescolar, primaria y secundaria, incorporados a los SisAAEs, se han olvidado de la coordinación académica para integrar la educación básica y de diseñar y operar, en conjunto, un proyecto para mejorar la educación básica; cada nivel labora en forma aislada aun cuando están instalados en el mismo edificio.

Hay tantas direcciones, departamentos y oficinas, en el Instituto, que deben propiciar el mejoramiento educativo; sin embargo, al parecer, todas las oficinas están muy ocupadas en hacer todo lo urgente, menos lo más importante que es mejorar los aprendizajes de los niños, adolescentes y jóvenes, de preescolar, primaria y secundaria. Deberían las autoridades educativas del Instituto y los integrantes de los Sistemas de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas reflexionar sobre la razón de ser de sus cargos. No más, pero tampoco menos.