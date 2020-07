Hasta un 50% de los negocios en Aguascalientes han tenido que hacer arreglos con los dueños de los locales para poder mantener abierto ante la actual crisis económica por la pandemia, reconoció el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, René Arturo Treviño Cortés.

El representante de la AMPI en Aguascalientes reconoció que cada vez es más notorio ver en distintos puntos de la ciudad y en plazas comerciales, que hay locales en renta, derivado del golpe que representó la crisis por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, dijo que también está el otro lado de la moneda donde hay muchos casos donde el propietario del local y el inquilino buscan llegar a un arreglo, a fin de mantener los locales y las oficinas operando.

En tal sentido, dijo que en varios casos ha habido arreglos favorables entre ellos para salir del apuro con esquemas donde acuerdan pagar sólo una tercera parte de la renta y en la medida en que pase el tiempo y se regularice el negocio y la situación de la economía, van pagando el 40, 50 o hasta el 60% por mes. “Este es un esquema que se ha seguido en algunos casos de manera muy particular. Aquí incluso aplica el Código Civil, que dice que si por algún impedimento externo a la voluntad del inquilino, se impide utilizar el inmueble no se paga la renta o se paga sólo la proporción en lo que se pueda utilizar, pero muchos propietarios han llegado a acuerdos”.

Treviño Cortés afirmó que entre un 40% a un 50% de los negocios en Aguascalientes han tenido que llegar a hacer este tipo de acuerdos con los dueños de los locales comerciales en los últimos tres meses en que la gente ha seguido aguantando y afortunadamente en la mayoría de los casos ha habido un comportamiento muy civil entre inquilinos y propietarios. “Yo no he sabido de casos de me pagas la renta o te me vas, sino más bien es págame la renta en la medida en la que puedas”.

