El 2 de octubre vence el plazo otorgado por el SAT para aquellos contribuyentes que están en el Régimen Simplificado de Confianza, a fin de que puedan obtener su firma electrónica y actualizar su Buzón Tributario. Así lo recordó el presidente del Colegio de Contadores Públicos, Raymundo Martínez Saucedo.

El especialista explicó que los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (Resicos) se benefician de las facilidades proporcionadas por la autoridad fiscal, ya que son negocios de menor escala. Afirmó que, en este caso, han obtenido una prórroga que les permite obtener su firma electrónica y actualizar su Buzón Tributario para seguir operando. Enfatizó que esta extensión del plazo es exclusiva para aquellos que se están incorporando al Régimen Simplificado de Confianza, ya que los contribuyentes siguen estando obligados a contar con su firma electrónica.

En caso de incumplimiento, subrayó que los contribuyentes que no tengan su firma electrónica no podrán emitir facturas ni cobrar por sus servicios, lo cual puede generarles problemas financieros, ya que los ingresos se verían afectados. Además, indicó que existen multas económicas por no estar al corriente con las obligaciones fiscales, como la presentación de declaraciones de impuestos y la falta de facturación. «No tener el Buzón Tributario actualizado también puede resultar costoso, ya que implica dejar de operar y perder oportunidades de negocio».

Ante esta situación, enfatizó que es fundamental que los contribuyentes se mantengan al corriente y cumplan con la obtención de su firma electrónica y la actualización de su buzón tributario. «Estas medidas no implican nuevas obligaciones ni mayores impuestos, sino simplemente estar al día con los requisitos necesarios para el pago de impuestos».

El presidente del Colegio de Contadores Públicos destacó que contar con el apoyo de los profesionales de la contabilidad asegura que los contribuyentes comprendan y cumplan con las obligaciones fiscales correspondientes. Asimismo, resaltó la necesidad de estar informados sobre las disposiciones y prórrogas otorgadas por las autoridades para evitar problemas y sanciones futuras.