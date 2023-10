Tras la detención de uno de los presuntos autores materiales del homicidio del empresario Juan Antonio Álvarez Flores, aún no se determina el móvil de los hechos ocurridos la mañana del 9 de agosto en la avenida Universidad.

En rueda de prensa conjunta, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, y el fiscal Jesús Figueroa Ortega, presentaron parte del seguimiento realizado mediante videovigilancia del C5i y las investigaciones que condujeron a la identificación de José Ángel NN como uno de los implicados que huyeron del lugar.

Manuel Alonso García explicó que se llevó a cabo un análisis meticuloso del sistema de monitoreo de videovigilancia, lo que permitió identificar a los sujetos en la zona del incidente y su posterior traslado en un taxi hacia la central de autobuses, detallando así su posible ruta de escape.

El sospechoso, detenido en Culiacán, Sinaloa, mencionó haber sido contratado para perpetrar el crimen. Sin embargo, aún se están realizando esfuerzos para localizar al segundo implicado y a los autores intelectuales del homicidio.

Figueroa Ortega reiteró que tienen evidencia sólida para identificar al detenido. Esto, después de que circuló, de forma no oficial, que el detenido no se asemejaba a las primeras imágenes difundidas de los sospechosos el día del incidente.