La gobernadora Tere Jiménez anunció que negociará con el sector empresarial alternativas para reducir el impacto del incremento al Impuesto Sobre Nóminas (ISN), contemplado en la propuesta de Ley de Ingresos para 2027.

En entrevista, tras la entrega de unidades del Programa Vivienda del Bienestar en San Francisco de los Romo, señaló que el estado mantuvo durante un año más la tasa sin aumentos para evitar una mayor carga fiscal a las empresas. Sin embargo, ahora se plantea homologarla con otras entidades, aunque aseguró que Aguascalientes continuará entre los estados con las tasas más bajas del país.

Jiménez afirmó que su postura es evitar mayores cargas fiscales, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que propondrá alternativas que permitan mantener la competitividad y apoyar a empleadores y trabajadores.

Ante las inconformidades expresadas por las cámaras empresariales, indicó que la definición también corresponde al Congreso del Estado, por lo que las posibles alternativas deberán analizarse en coordinación con los distintos sectores.

En otro tema, informó que el proyecto Territorio de Gigantes avanza, aunque sigue pendiente la liberación de espacios correspondientes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Explicó que ya abordó el tema con la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien está interesada en participar en el desarrollo. Sin embargo, aún se analiza si se ejecutará mediante un esquema estatal o federal, dependiendo de los tiempos necesarios para resolver los trámites relacionados con la CFE.

Por otra parte, informó que Aguascalientes registra un avance del 87% en el cumplimiento de sus objetivos de vivienda y cuenta con 92 predios municipales y estatales disponibles para desarrollar vivienda social. Señaló que los terrenos seleccionados disponen de servicios básicos, pavimentación y conectividad, además de encontrarse cerca de zonas industriales.