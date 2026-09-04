La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Aguascalientes este viernes forma parte de la ruta nacional posterior a la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, informó la senadora de Morena Jennifer Parra Salas. El encuentro está previsto para las 17:00 horas en la Megavelaria.

Adelantó que el Senado de la República fue convocado para los días 8 y 9 de septiembre, durante los cuales se realizará el análisis del documento por rubros, como parte de la ruta institucional posterior a la rendición del informe presidencial.

En cuanto a los recursos destinados a los estados, rechazó que una reducción en determinadas partidas transferidas directamente a las entidades implique necesariamente una disminución del gasto federal en Aguascalientes. Reconoció que puede haber menores montos en algunos recursos etiquetados para los gobiernos estatales, pero sostuvo que una parte del presupuesto ahora es ejercida directamente por la Federación.

En este contexto, señaló que para 2026 los Programas para el Bienestar contemplan una meta conjunta de 420 mil 932 beneficiarios en Aguascalientes, con una inversión cercana a los 9 mil millones de pesos.

Entre estos programas se encuentran la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que beneficia a alrededor de 138 mil personas; la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a 37 mil mujeres, y la Beca Rita Cetina, que contempla a más de 72 mil estudiantes.

Los recursos correspondientes a estos programas llegan directamente a la población y, por lo tanto, no aparecen como transferencias ejercidas por los gobiernos locales. Bajo este esquema también opera La Escuela es Nuestra, programa mediante el cual los recursos para infraestructura educativa se entregan directamente a las comunidades escolares, en lugar de pasar primero por los gobiernos estatales, afirmó.