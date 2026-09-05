El Gobierno de México destina este año 9 mil millones de pesos en apoyos directos para habitantes de Aguascalientes, además de realizar inversiones en infraestructura carretera, vivienda, educación y tecnificación del campo, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.

De visita en Aguascalientes y ante la gobernadora Tere Jiménez Esquivel y miles de asistentes, la mandataria señaló que 420 mil 952 personas reciben apoyos de programas federales de bienestar. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores beneficia a 137 mil 717 personas de 65 años o más, quienes reciben 6 mil 400 pesos bimestrales. Asimismo, 19 mil personas con discapacidad reciben una pensión y 5 mil 450 jóvenes participan en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

En materia educativa, 47 mil 402 estudiantes de preparatorias públicas reciben la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez. En el campo, mil 949 pequeños productores reciben recursos del programa Producción para el Bienestar. Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar beneficia a 37 mil 375 mujeres de entre 60 y 64 años.

En infraestructura, anunció la construcción del puente de Margaritas, en Jesús María, obra que podría iniciar en octubre o a principios de 2027, ante los accidentes registrados en ese punto de la carretera federal 45 norte. También anunció otro puente en la vía hacia Zacatecas y la ampliación de la carretera Osiris-Aguascalientes, proyecto que comenzará este año.

El Gobierno federal trabaja en la repavimentación de carreteras federales y apoya la tecnificación del Distrito de Riego 001 para mejorar el aprovechamiento del agua en las actividades agrícolas.

En materia de vivienda, se contempla la construcción de 24 mil 290 casas para personas de bajos recursos, mediante acciones coordinadas entre el Infonavit, el Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda. Apuntó que 95 mil familias del estado se beneficiaron con la reestructuración de créditos del Infonavit y el Fovissste.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno continuará trabajando con la población y las autoridades de Aguascalientes en favor del bienestar de las familias.