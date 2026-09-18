Nadia Alexia Rosales Sedeño Agencia Reforma

Tlaxcala, México:

En medio de las presiones de Estados Unidos para que México endurezca sus acciones contra los cárteles, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el País debe decidir su destino sin apoyo ni intervención extranjera.

El Gobierno estadounidense pidió a México exponer, detener y procesar a funcionarios públicos corruptos vinculados con organizaciones criminales, y consideró insuficientes las inversiones en fuerzas de seguridad para ampliar las operaciones contra los cárteles.

En su gira de rendición de cuentas por Tlaxcala, Sheinbaum evocó las intervenciones de Estados Unidos y Francia en el siglo 19, así como el desembarco estadounidense en Veracruz durante la Revolución.

«Estados Unidos se apostó nuevamente en las costas de Veracruz y Carranza y los otros independentistas dicen, no necesitamos apoyo del extranjero, somos un país libre y soberano. Puede haber revolución, pero entre los mexicanos decidimos nuestro destino. Nadie más decide por nosotros», expresó.

La Gobernadora Lorena Cuéllar respaldó el mensaje de la Mandataria y afirmó que México debe relacionarse con otros países sin subordinación.

«Usted ha definido frente al mundo lo que para México no está sujeto a negociación. Nuestra dignidad como nación libre, independiente y soberana. Y lo ha hecho desde una posición clara, cooperación entre iguales siempre. subordinación nunca», dijo.

Sheinbaum sostuvo que la defensa de la independencia y la soberanía ha marcado la historia nacional, desde el movimiento encabezado por Miguel Hidalgo hasta la Constitución de 1917, que reconoció las tierras ejidales y los derechos de los trabajadores.

La Presidenta afirmó que, desde 2018, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza y destacó el aumento del salario mínimo, que pasó de 2 mil 800 pesos mensuales a más de 9 mil 500 pesos en 2026.

También defendió los programas sociales y reportó que en Tlaxcala 133 mil 422 adultos mayores reciben pensión; 26 mil personas con discapacidad cuentan con apoyo y 34 mil 247 mujeres de 60 a 64 años están inscritas en Mujeres Bienestar.

Al hablar de las pensiones, Sheinbaum cuestionó al ex Presidente Vicente Fox y lo acusó de haber cometido fraude electoral en 2006 y provocado el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

«En 1988 hubo un fraude electoral. En el 2006, López Obrador debería haber sido presidente desde el 2006, pero hubo un fraude electoral. Ahora, Fox anda diciendo que no hay democracia si él fue el que cometió el fraude electoral del 2006, él fue el que provocó el desafuero de López Obrador en aquella época», afirmó.

La Mandataria también reprochó las expresiones del ex Mandatario, postulado por el PAN, en contra los beneficiarios de la pensión universal.

«Por ahí dice, es que los adultos mayores que reciben apoyos son unos flojos. Así dice, bueno, lo dice con otra palabrota, pero no la voy a usar», señaló.

La Mandataria anunció la construcción de 17 mil 330 viviendas para trabajadores y personas sin seguridad social, dirigidas a quienes perciben menos de dos salarios mínimos.

Informó que construirán 118 consultorios de atención primaria con farmacia gratuita y convocarán a personal médico para que comiencen a operar a partir de enero.

En materia educativa, confirmó dos nuevos Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, cuatro ampliaciones de planteles, la Universidad Nacional Rosario Castellanos y un campus del Instituto Politécnico Nacional.

La Presidenta aseguró que este año concluirán 22 kilómetros de saneamiento del río Atoyac y atribuyó a las descargas de la industria textil parte de los padecimientos renales entre la población.