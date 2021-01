En 2020, Shakira se encontró entre las cantantes o bandas más populares de Estados Unidos a través de Google, seguida de August Alsina, Adele y Doja. Cat, Grimes, Van Halen y Lizzo. Cada año, la plataforma comparte una lista de las tendencias de búsqueda más populares; incluyendo diversos temas e intereses, como música, series, películas, material deportivo, entre otros. Por lo general, esta lista es aprovechada por los expertos en marketing que se encuentran en constante investigación del comportamiento de los usuarios.

Super Bowl

La actuación de Shakira en el medio tiempo del Super Bowl, también conocido como Supertazón en Hispanoamérica, en su cumpleaños (2 de febrero) le proporcionó los números necesarios para convertirse en la cantante más buscada en Google en los Estados Unidos. La artista derrotó a reconocidos famosos como Adele, Doja Cat, Grimes y otros artistas.

Según las estadísticas de la compañía especializada en productos y servicios relacionados con internet y otras tecnologías, del 19 de enero al 1 de febrero comenzó a crecer la curva de interés de la cantante. Del 2 al 8 de febrero se registró un acelerado volumen de búsquedas y la tasa de penetración llegó al 100%. Posteriormente, se cayó y continuó hasta la semana del 6 al 12 de septiembre, cuando la cantante publicó una fotografía en bikini.

Los datos mostrados hasta el 8 de diciembre evidenciaron que la curva volvió a subir en la semana del 6 de diciembre. Esto probablemente se deba a que Shakira y Black Eyed Peas anunciaron su colaboración en el álbum “Translation”, con la canción “Girl Like Me”.

De acuerdo con las estadísticas de Google, los estados de Nuevo México, Florida, Texas, Massachusetts y Wyoming, fueron los que más búsquedas realizaron de la cantante. Por su parte, también se consultaron temas relacionados con “lengua, “medio tiempo”, “Patrick Mahomes”, “I Like It” y “I Like It Like that”. Estas búsquedas se deben a las canciones que interpretó en su presentación.

En la lista total de personas más buscadas, se encuentra en el séptimo lugar, justo detrás de Joe Biden, este último en el primer lugar, Kim Jon, Kamala Harris, Jacob Blake, Ryan Newman y Tom Hanks.

Tendencia gracias a Girl Like Me

Girl like me se estrenó el pasado viernes 4 de diciembre. En el videoclip, Shakira volvió a bailar luego de un discurso en el Super Bowl en febrero. Además, aparece mostrando sus habilidades en el skateboarding.

A principios del 2020, la cantante también posteó una fotografía en Instagram con un skateboard fabricado por la marca Hydroponic que decía “Soccer mom and skate mom”. En su cuenta personal podemos encontrar diversos videos patinando por las calles. “Era esto o hacer cerámica”, bromeó tras compartir otro video con sus más de 69.9 millones de seguidores. “No saben lo feliz que estoy con sus comentarios y respuestas a “Girl like me”, mencionó la cantante.