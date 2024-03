Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL. -El amor que Shakira siente por México, su gente y su música quedará proyectado en su siguiente sencillo, una canción en la que hará dueto con Grupo Frontera.

La cantante anunció esta colaboración que prepara con la agrupación de Edimburgo, Texas, pero de raíces mexicanas.

Para Shakira hacer con Frontera el tema «Entre Paréntesis», equivale a rendir tributo al género más popular del país azteca.

«Nuestra primera sesión con @grupofrontera de esta canción. Mi pequeño homenaje al género regional mexicano que tanto me gusta. Las Mujeres Ya No Lloran marzo 22», anunció la artista en redes.

Esta no es la primera vez que la colombiana coquetea con este género, pues en septiembre pasado lo hizo con Fuerza Regida al grabar «El Jefe».

Con sombrero, de bota picuda y a caballo, Shakira debutó en el regional mexicano con un tema que tuvo influencias del urbano y con sonido sierreño.

Se espera que el dueto con Grupo Frontera ofrezca más sonidos del regional mexicano, a decir por el anuncio de la misma Shakira.

La colombiana y Frontera se encuentran trabajando en Malibú en lo que será este nuevo tema.

Los integrantes del grupo recién lanzaron otra colaboración musical con miras a ser un nuevo hit, se trata de «Ya Pedo Quién Sabe», canción que grabaron a dueto con Christian Nodal y que se ha colocado desde ya en el gusto de sus fans.

El pegue que tiene Frontera hoy se proyecta no sólo en sus hits o conciertos con taquillas llenas, también en la cantidad de oyentes mensuales en la plataforma de Spotify, la cual rebasa los 34 millones.