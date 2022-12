Diana Gante Agencia Reforma

PUEBLA, Puebla.- Los subsidios a las gasolinas que el Gobierno federal ha tenido que implementar para contener la inflación se multiplicaron por seis durante el primer semestre del año.

En los primeros seis meses de 2021, el subsidio al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) de los combustibles fue de 26 mil 481 millones de pesos; sin embargo, para el mismo periodo de este año se disparó a 158 mil 817 millones de pesos, según datos mostrados por el comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Luis Guillermo Pineda Bernal.

El funcionario explicó que si bien ha sido una medida de protección a la población para que no se dispare la inflación, el subsidio a los combustibles implica dinero que deja de ingresar a las arcas del Gobierno y que en algún momento puede ya no ser sostenible.

«Hay que tomar en cuenta que el Gobierno no puede seguir subsidiando sin ingresar lo que antes era para obtener solidez y liquidez para los programas sociales.

«También tenemos que reflexionar qué va a pasar si nos quitan el subsidio para contener la inflación en México. La reflexión que hago es en ese sentido: ¿Qué va a pasar cuando el Gobierno diga que ya no puede seguir?», puntualizó durante su participación en la Cumbre Puebla, organizada por Onexpo Nacional.

Incluso, planteó que si por temas inflacionarios se necesitara, se podría considerar un tope de precios como ya sucedió con el gas LP, por lo que hizo un llamado al sector gasolinero a pensar qué acciones deberían tomarse en caso de que esto ocurra.

«Tenemos el ejemplo del gas LP, los gaseleperos se quejan de que no hay suficiente margen de utilidad cuando era un mercado abierto y cuando se tomó la decisión de parar los volúmenes, por eso tenemos que ver a todo el sector energético en su conjunto y que no implique un punto para que la inflación se incremente», señaló.

DESTINO DEL HUACHICOL

Las estaciones de autoconsumo de combustibles que se instalan en empresas con flotillas de camiones, automóviles o autobuses son uno de los principales destinos del huachicol, señaló el comisionado de la CRE, Luis Guillermo Pineda Bernal.

Explicó que el tema ha sido una constante en reuniones con gasolineros porque esos lugares se han vuelto un punto de «competencia» para las estaciones de servicio.

«Lamentablemente, los puntos de autoconsumo han sido unos puntos donde hacen una competencia ilegal a las estaciones de servicio legalmente establecidas.

«Esto está ocasionando una competencia desleal porque muchos de esos puntos tienen como destino el huachicol. Lamentablemente, Puebla es uno de los puntos donde más se han detectado estos ilícitos. El huachicol sigue en crecimiento», explicó Pineda Bernal.

Dijo que muchos de esos puntos no tienen una correcta trazabilidad porque son aprovechados por los huachicoleros para la comercialización de los combustibles, por lo que es indispensable regularlos.

Explicó que las terminales de camiones son los puntos en los que más se registran esos casos, donde no solo suministran a sus vehículos, sino también a usuarios externos.