Con una inversión cercana a los cinco millones de pesos, inició la construcción de la Puerta de Seguridad Mesillas, en el municipio de Tepezalá, infraestructura que permitirá reforzar la vigilancia en los límites de Aguascalientes y ampliar de cinco a seis los puntos estratégicos de seguridad instalados en los principales accesos al estado.

La gobernadora Tere Jiménez encabezó la colocación de la primera piedra de esta obra, ubicada sobre la carretera estatal 26, en el tramo Mesillas-El Tepetate, a la altura del kilómetro 2.2, junto al puesto de control militar existente en la zona.

El secretario de Obras Públicas del Estado, César Enrique Peralta Plancarte, informó que las instalaciones tendrán una superficie de 300 metros cuadrados y contarán con dormitorios, regaderas, baños, cocina y cuarto de máquinas, destinados al personal encargado de las labores de vigilancia.

Durante el evento, la mandataria destacó la coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las corporaciones estatales y municipales para fortalecer la seguridad de las familias y mantener la vigilancia en los accesos carreteros.

Por su parte, el comandante de la 14/a. Zona Militar, Álvaro Javier Juárez Vázquez, señaló que la nueva infraestructura permitirá mejorar las condiciones operativas y de alojamiento del personal de seguridad desplegado en esta región.

La presidenta municipal de Tepezalá, Leticia Olivares Jiménez, destacó la importancia de fortalecer la presencia institucional en las comunidades cercanas a los límites estatales.

Actualmente, Aguascalientes cuenta con cinco puertas de seguridad ubicadas en Cosío, Peñuelas, Calvillo, Asientos y El Llano. La instalación de Mesillas se incorporará a esta red de vigilancia territorial, mediante la coordinación de autoridades de los tres órdenes de gobierno.