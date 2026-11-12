Sexagenario termina detenido por golpear a un niño

Un conflicto vecinal dentro de una tienda de abarrotes terminó con un niño de 11 años agredido en la cabeza y un hombre de 68 años detenido por elementos del Mando Coordinado, en la comunidad de Corral de Barrancos, municipio de Jesús María.

El presunto agresor fue identificado como Demetrio N, quien quedó a disposición de las autoridades ministeriales por su probable responsabilidad en el delito de lesiones dolosas.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado sobre la calle José Flores, donde se registró una disputa entre vecinos que derivó en la agresión contra el menor.

La situación fue reportada al Servicio de Emergencias 911, por lo que policías que realizaban labores de vigilancia en la zona acudieron para atender el llamado.

Al llegar, los uniformados fueron interceptados por la madre del niño, quien señaló directamente al sexagenario como el responsable de haber golpeado a su hijo en la cabeza.

Ante el señalamiento y a petición de la mujer, los oficiales procedieron a detener a Demetrio, de 68 años, quien fue subido a una patrulla y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, donde se inició una carpeta de investigación por lesiones dolosas y se determinará su situación jurídica.