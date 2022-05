Sexagenario provocó percance

Un fuerte choque entre dos camionetas se registró en el municipio de Calvillo y dejó cuatro personas lesionadas. Afortunadamente, ninguna de ellas requirió ser trasladada a algún hospital.

El percance fue reportado a las 09:00 horas, en la carretera que conduce a la comunidad de San Tadeo, lugar hasta donde acudieron los elementos de la Policía Municipal de Calvillo y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, además de los paramédicos.

Las personas lesionadas fueron Carlos Eduardo, de 25 años de edad, conductor de una camioneta pick up, en color rojo; así como su acompañante de nombre Francisco Santiago, de 37 años de edad.

De igual forma, el señor Antonio, de 68 años de edad, conductor de una camioneta Nissan pick up, en color tinto y quien fue señalado como el presunto responsable, además de su esposa, la señora Alicia, de 60 años de edad.

Cabe destacar que todos ellos fueron atendidos por los paramédicos en el mismo lugar del accidente y no requirieron ser trasladados a algún hospital.

Así mismo, se estableció que el percance se originó cuando el sexagenario pretendió dar vuelta hacia su izquierda sin ninguna precaución y se atravesó al paso de la otra camioneta, cuyo conductor no pudo hacer nada por evitar el choque.

