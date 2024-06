Sexagenario en lista negra por fraude

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Municipal detuvieron en el municipio de Calvillo a un individuo que se dedicaba a rentar vehículos, pero que después ya no regresaba y se los llevaba a otras entidades del país donde posteriormente los vendía.

Se trata de quien responde al nombre de Juan Alonso, de 65 años de edad, quien ya se encuentra a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

Su detención se llevó a cabo en la cabecera municipal de Calvillo, cuando un afectado solicitó apoyo a los uniformados para poder detener a un individuo que intentaba cometer un fraude.

Con relación a los hechos, esta persona comentó que trabaja en un establecimiento dedicado a la renta de vehículos y minutos antes llegó un individuo solicitando que le fuera rentada una unidad automotriz.

Sin embargo, al momento de mostrar una identificación oficial, el afectado detectó que no coincidía con los datos aportados por quien dijo llamarse Juan Alonso, además de ser alertado de que esta misma persona ya había cometido otros fraudes similares.

De esta forma los uniformados le realizaron una revisión corporal y encontraron en su poder dos licencias de conducir y dos identificaciones que estaban a nombres falsos.

Posteriormente, se logró conocer que esta persona es originaria de la Ciudad de México y se dedicaba a rentar vehículos con identificaciones falsas, los cuales ya no regresaba y los llevaba a otros estados del país donde posteriormente los vendía.