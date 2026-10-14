Sexagenario causa destrozos en un negocio de comida de Tepetates

Un hombre de 60 años fue detenido por elementos del Mando Coordinado, luego de ser señalado como presunto responsable de causar daños a un establecimiento de venta de comida en la comunidad de Tepetates, municipio de Jesús María.

El incidente ocurrió sobre la calle La Florida, donde se reportó la presencia de un sujeto que se comportaba de manera agresiva y que presuntamente había ocasionado destrozos en un local comercial.

Tras recibir el reporte, policías que realizaban labores de vigilancia en la zona se trasladaron al lugar, donde fueron abordados por una mujer de 51 años, quien denunció los daños ocasionados a su negocio.

La afectada identificó al presunto responsable, quien todavía se encontraba a unos metros del establecimiento, por lo que los uniformados procedieron a detenerlo.

El individuo fue identificado como Gustavo N., de 60 años, quien fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

En su contra se inició una carpeta de investigación por el delito de daño en las cosas doloso, mientras que la autoridad ministerial quedó a cargo de determinar su situación jurídica.