Sexagenario abusó de la amistad

En serios problemas se encuentra un individuo que se quiso pasar de listo, pues un amigo le prestó una camioneta para una emergencia, pero ya no la devolvió, por lo que fue denunciado penalmente por el delito de abuso de confianza.

Un par de semanas después de esos hechos, finalmente fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Se trata de quien responde al nombre de José de Jesús, de 65 años de edad, quien ya se encuentra a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

Inicialmente, los elementos policiacos detuvieron a esta persona, debido a que circulaba a velocidad inmoderada por la avenida Convención de 1914, a la altura de la colonia San Marcos, a bordo de una camioneta Chevrolet pick up, en color blanco.

Sin embargo, luego de que verificaron los datos de la camioneta en el C5-SITEC, descubrieron que el sexagenario era buscado por la Fiscalía General del Estado, ya que existía una denuncia penal en su contra por el delito de abuso de confianza, pues el propietario de la camioneta se la había prestado, pero José de Jesús ya no la devolvió y comenzó a utilizarla para su beneficio personal.