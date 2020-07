Reitera la senadora Martha Márquez Alvarado que continuará manifestándose las veces que sea necesario ante la Tribuna del Senado, a fin de que sea atendida las problemáticas económica y de salud que aquejan al país, por lo que sentenció que estará atenta la próxima semana de que sea analizada la propuesta del Ingreso Básico Universal y se atienda a los papás de niños con cáncer.

La legisladora panista comentó que el hecho que protagonizó en la sesión extraordinaria al manifestarse frente a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado fue con la intención de impedir que la sesión se llevara a cabo, “porque no se vale que tengamos sesiones cuando no se toca ningún tema que tenga relevancia para los mexicanos, que solucione el desabasto o que ofrezca soluciones en materia económica”.

En tal sentido, indicó que logró un acuerdo con integrantes de la Mesa Directiva para que la Comisión de Salud cite a comparecer a los titulares de la Secretaría de Salud y sea atendida la problemática del desabasto de medicamentos oncológicos, esto junto con la presencia de papás de niñas y niños con cáncer para escuchar cada una de sus peticiones.

Adicionalmente dijo que se concretó iniciar el próximo lunes una mesa de trabajo para analizar el Ingreso Básico Universal de 3 mil 207 pesos, para los mexicanos que han perdido su empleo al ser urgente que los trabajadores cuenten con un ingreso para sus familias.

Asimismo, Márquez Alvarado lamentó la falta de apertura por parte de los legisladores de MORENA, luego de que durante su manifestación pacífica fue agredida física y verbalmente por una de sus homólogas de MORENA. “Fue la senadora Antares quien me arrebató de forma violenta mi cartel con el que hago válido mi derecho a manifestarme y lo que es una falta de respeto es que este Senado no atienda los temas prioritarios para las familias de México”.

Finalmente, enfatizó que como legisladora seguirá con sus manifestaciones cuántas veces sea necesario y se mantendrá ocupada la próxima semana a fin de que ambos temas realmente avancen. “Yo lo pedí, no sé si vayan a cumplir, pero yo le voy a dar seguimiento. He encontrado respaldo en la gente donde dicen que estuvo bien lo que hice y no sé a ver cómo le hacen, pero si las cosas no mejoran me voy a seguir manifestando”.

¡Participa con tu opinión!