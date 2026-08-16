Al presidir la misa pontifical de clausura del Quincenario en honor a la Virgen de la Asunción, el obispo Juan Espinoza Jiménez dirigió un contundente mensaje a la estructura eclesiástica local, en el que advirtió que la labor pastoral pierde su rumbo cuando se anteponen las aspiraciones personales, el afán de protagonismo o la búsqueda de aplausos y cargos dentro de la jerarquía.

Durante la celebración, realizada en la Catedral Basílica, el prelado subrayó que el ejercicio del ministerio exige una actitud permanente de sencillez y cercanía con la población.

Ante la feligresía y la comunidad religiosa, monseñor Espinoza Jiménez enfatizó que la autoridad espiritual únicamente adquiere valor cuando se traduce en servicio directo a la comunidad, en el acompañamiento de sus padecimientos y en la transmisión de los valores del Evangelio. Entre los asistentes se encontraba Alberto Rojas, obispo de la Diócesis de San Bernardino, California.

Espinoza Jiménez dedicó una mención especial a los cinco nuevos presbíteros, quienes ofrecen las primicias de su ministerio. Los instó a mantener la santidad como meta prioritaria y a evitar que el cansancio o la falta de resultados visibles apaguen su vocación inicial. En su pronunciamiento, precisó que la verdadera autoridad moral se fundamenta en la disposición para atender las necesidades del pueblo y no en el éxito pastoral ni en la aprobación social.

En el tramo final de la ceremonia, el obispo elevó una plegaria por la fraternidad y la unidad de los sacerdotes que integran el presbiterio de Aguascalientes. Exhortó al clero a conducirse con rigor interior para que su labor cotidiana se mantenga orientada hacia la fe y la entrega plena. Sostuvo que la perseverancia en el servicio a la comunidad constituye el verdadero sentido de la vocación religiosa.