Los municipios de Aguascalientes y Jesús María formalizaron un convenio de coordinación para mejorar la prestación de servicios públicos en las colonias y fraccionamientos de sus zonas conurbadas, mediante el aprovechamiento del personal y la infraestructura de ambos gobiernos.

El acuerdo fue firmado por los presidentes municipales Leo Montañez y César Medina, quienes establecieron mecanismos de colaboración para atender reportes ciudadanos en sectores que requieren la intervención de ambas administraciones.

La coordinación contempla acciones en materia de vialidad, alumbrado público y servicios básicos, con la participación de las secretarías y organismos operadores de ambos ayuntamientos. El propósito es reforzar la atención en las áreas colindantes y facilitar la intervención de las instancias municipales cuando sea necesario.

Leo Montañez señaló que el trabajo conjunto permitirá aprovechar las capacidades técnicas y operativas de las dos administraciones, manteniendo como prioridad la calidad de vida de las familias. Por su parte, César Medina indicó que esta colaboración busca agilizar la respuesta a las solicitudes de los habitantes de los fraccionamientos y colonias de la zona metropolitana.

Durante la firma, ambos alcaldes destacaron la importancia de establecer esquemas de cooperación ante el crecimiento de la mancha urbana. De acuerdo con los datos citados por los gobiernos municipales, la Zona Metropolitana de Aguascalientes ocupa el decimotercer lugar nacional por población y el octavo en competitividad urbana, según el Índice de Competitividad Urbana 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Al encuentro asistieron integrantes de los cabildos y gabinetes de ambos municipios, quienes respaldaron el acuerdo para fortalecer la prestación de los servicios públicos en beneficio de las familias.