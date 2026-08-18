La Confederación por los Derechos de los Animales de México (CODAM) y organizaciones animalistas de Aguascalientes rechazaron el dictamen de la Ley General de Protección a los Animales que se analiza en el Congreso de la Unión, al considerar que permitiría la muerte de animales bajo determinadas circunstancias.

En rueda de prensa, Aurea Escobedo López, presidenta de Fortaleza Animal y representante de la CODAM en Aguascalientes, informó que buscarán impedir su aprobación y demandarán una revisión con participación de especialistas y organizaciones civiles, ya que, si bien el dictamen reconoce a los animales como seres sintientes, también contempla su apropiación y utilización por las personas. Señaló que la legislación debe garantizar la vida, prevenir el maltrato y fortalecer el rescate y la reubicación.

Uno de los principales cuestionamientos se refiere a disposiciones que, según las organizaciones, permitirían sacrificar animales cuando determinadas condiciones no puedan solucionarse o no exista espacio para reubicarlos. Advirtió que esto podría afectar a ejemplares rescatados de abandono o maltrato. También cuestionó la figura de “matanza sanitaria”, al considerar que no queda claro quién determinaría qué animales representan un riesgo para la salud ni qué garantías impedirían decisiones arbitrarias. Sobre los perros de guardia y protección, sostuvo que el proyecto podría impedir su adopción y permitir su eliminación cuando dejen de ser considerados útiles.

Las organizaciones expresaron preocupación por cambios a la Ley Federal de Sanidad Animal, pues podrían limitar su aplicación a animales destinados al consumo o investigación y dejar fuera a animales de compañía y fauna silvestre. Finalmente, la activista llamó a diputados y senadores a retirar el dictamen y escuchar a especialistas y organizaciones. Informó que representantes animalistas acudirán el 27 de agosto al Congreso de la Unión para protestar contra el proyecto.