Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se convertirá “en guardián” para vigilar que se respete la voluntad ciudadana en las próximas elecciones.

“Es muy importante, el que sí quede claro que vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral, me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades”, sostuvo en su conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional.

“Ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso, nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano”.

El Mandatario recordó que una de las reformas constitucionales aprobadas fue para convertir el fraude electoral en delito grave y quien lo cometa irá a la cárcel.

“Es decir”, insistió, “al que se le acusa de fraude electoral por estar comprando votos, por estar condicionando el voto, por estar utilizando dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos, el que falsifique actas, el que embarace urnas, el que cometa fraude, no tiene derecho a fianza, va a ir a la cárcel sin derecho a fianza y es en serio”.

López Obrador recordó que padeció por el fraude electoral y el País se estancó y retrocedió por la antidemocracia.

Porque la democracia, expuso, es competencia, son contrapesos, y cuando hay nadie se siente absoluto en ningún nivel.

“El que está en el Gobierno tiene que esmerarse a hacer bien las cosas porque sino en la elección futura pierde su partido, entonces por eso es buena la democracia, es competencia”.

Se acaban los fraudes electorales porque antes todo se resolvía con dinero y con el aparato, sostuvo, pero eso no significa injerencia en el Instituto Nacional Electoral o en el Tribunal Electoral federal.

“No, es sólo decir: ¿Cómo le vas a entregar registro a quien no cumplió con los requisitos legales? ¿Nada más porque te lo pidieron desde arriba, como sucedía antes? ¿Cómo no te vas a dar cuenta de que ya rebasaron los topes de campaña? ¿Y no vas a decir nada? ¿Y te haces de la vista gorda?”, expresó.