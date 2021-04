Del 28 de abril al 4 de mayo tendrá lugar la vacunación de maestros en Aguascalientes, anunció el subsecretario de Prevención a la Salud, Hugo López-Gatell, quien detalló que la vacuna que se habrá de aplicar será la del Laboratorio CanSino, la cual es de una dosis única, y no requiere de ultracongelación.

En el marco de la conferencia mañanera, el funcionario de la Secretaría de Salud dio a conocer que este martes 20 arranca la vacunación de 3.03 millones de personas que integran al personal educativo del país con un primer bloque de estados. Indicó que en el segundo bloque se ubica Aguascalientes junto con Baja California, Oaxaca, Nuevo León y Jalisco donde la vacunación iniciará el 28 de abril y culminará el 4 de mayo.

Comentó que para el personal educativo han seleccionado el uso de la vacuna CanSino, la cual ofrece varias ventajas, “las dos más relevantes para el operativo es que sólo requiere una dosis, con una dosis se obtiene el efecto máximo esperado que es una eficacia muy alta comparable a la de las demás vacunas y en segundo lugar que no requiere ultra congelación”.

Por su parte, el delegado estatal de Programas para el Desarrollo, Aldo Ruiz Sánchez, comentó que para el caso de Aguascalientes se estima vacunar a 39 mil 162 personas entre personal docente, administrativo e intendentes de todos los niveles tanto públicos como privados desde preescolar, primarias, secundarias, bachilleratos, universidades, Conafe y demás subsistemas, para lo cual buscará reunirse con el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza, y con el dirigente del SNTE, Ramón García Alvizo, a fin de revisar la logística a aplicar en el estado.

Asimismo, comentó que para la aplicación del biológico se contará con el apoyo del personal del IMSS, ISSSTE, la Brigada Correcaminos, SEDENA, SEP y la Secretaría de Salud, por lo que no se descarta la instalación de macrocentros en escuelas o foros que las autoridades educativas consideren para dar cabida a la mayor cantidad de maestros.

Finalmente, Ruiz Sánchez enfatizó que con la Jornada de Vacunación para maestros, no se va a interrumpir el Operativo de Vacunación para los Adultos mayores. “Los adultos mayores tienen garantizada la continuidad en su inmunización y ésta no se detendrá por ningún motivo”.