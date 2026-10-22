El puente vehicular de Margaritas, sobre la carretera federal 45 Norte, comenzará su proceso de licitación en diciembre próximo y se prevé que las obras arranquen en enero de 2027, informó el secretario de Obras Públicas del Estado, César Enrique Peralta Plancarte.

El proyecto se desarrollará en coordinación con el Gobierno Federal y tendría un costo cercano a los mil millones de pesos, incluidas las obras de desvíos viales temporales para dar fluidez al tránsito vehicular durante los trabajos.

El funcionario explicó que la intervención forma parte de un conjunto de obras destinadas a reducir la saturación vehicular en el tramo norte de la carretera federal 45.

En Margaritas, además del puente, se contempla la construcción de dos herraduras, una al norte y otra al sur, para facilitar las incorporaciones y los cruces de vehículos de manera segura.

Peralta Plancarte indicó que también se prevé eliminar el semáforo ubicado en el crucero del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes (PIVA). Para ello, se habilitará un cruce semaforizado sobre la carretera federal 25, por donde podrán salir los vehículos del parque industrial que se dirijan hacia el sur o al centro de la ciudad.

Detalló que estas adecuaciones buscan eliminar puntos de conflicto, entre ellos el cruce vehicular que actualmente se realiza en las inmediaciones de una gasolinera abandonada, donde automovilistas procedentes de Valladolid y de los parques industriales de la zona utilizan el acceso para incorporarse a la carretera federal.

Con la nueva configuración, los conductores deberán utilizar las salidas laterales y las herraduras proyectadas para realizar sus movimientos sin atravesar directamente los carriles de circulación de la carretera federal 45.

Añadió que las adecuaciones buscan disminuir los accidentes y mejorar la movilidad en uno de los corredores de mayor circulación vehicular del estado, mediante cruces más seguros y alternativas para evitar que todo el tránsito se concentre en los mismos puntos de acceso a la capital.