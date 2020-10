La alcaldesa Tere Jiménez conversó con El Heraldo y puntualizó que pronto los servidores públicos que la acompañan en su gobierno y quieren sustituirla deberán separarse de sus cargos; al final de este segundo periodo habrá una propuesta técnica, la política no deberá intervenir en el tema del agua potable y alcantarillado.

Respecto al proyecto de la Asociación Público Privada, del Centro de Separación de Basura, que no pudo ser registrado ante la SHCP, la manifestó que no comprende la actitud del Gobierno Federal, porque la anterior administración obligaba a no enterrar la basura, pero ahora la autoridad quiere investigar y analizar este asunto.

A pesar de la actitud gubernamental, el Municipio no detuvo sus tres proyectos del Centro de Revalorización de Basura, la sexta etapa A del Relleno Sanitario y la compra de un nuevo terreno para la disposición final de basura, y se trabaja con los ambientalistas para conocer sus opiniones.

“Este Relleno Sanitario no es perfecto, por su misma naturaleza que es el depósito de basura, pero las personas que hicieron este tiradero construyeron la sexta etapa A con 6 años de vida útil. El proyecto de la revalorización de basura no está cancelado todavía, se seguirá trabajando para ajustarlo con la opinión de los expertos y determinar si debe continuar o no”.

En charla en el Centro de Atención Municipal, la alcaldesa señaló que a los panistas que trabajan en su actual administración que quieren contender por la candidatura a la Presidencia Municipal, pueden expresarse en sus aspiraciones, pero con todo el respeto a su responsabilidad y pronto deberán tomar decisiones de separarse o no del cargo.

Por otro lado, comentó que al final de su administración en octubre del 2021 entregará una propuesta técnica sobre el futuro del servicio de agua, donde los políticos no deberán intervenir en la toma de decisiones, porque es asunto prioritario que involucra a casi un millón de personas.

2020 tiempo de retos

Tere Jiménez compartió que hace 4 años, en su primer año de Gobierno, la palabra clave fue innovación, que se tradujo en una diversidad de proyectos y programas, sin embargo ahora en este primer año del segundo periodo, la palabra ha sido adaptarse ante el reto a causa de la pandemia por el COVID-19.

Se modificaron proyectos y programas, se reorientaron presupuestos y al momento son 30 millones de pesos relacionados con diferentes secretarías y dependencias para atender la emergencia causada por la contingencia sanitaria y así contener y apoyar a la economía local.

Se cancelaron actividades culturales, el aniversario de la ciudad, el día del servidor público, muchos sectores de la sociedad se acercaron a la Presidencia Municipal para acceder a algún apoyo para transitar en estos meses de retos sanitarios.

Los programas de Gobierno para el ejercicio 2020 simplemente se modificaron no para crear nuevas empresas, sino para sostener y contener a la planta productiva, comercial y de servicios existente, que fueron capacitados en el uso de las redes digitales para facilitar la venta de sus productos.

Seguridad pública prioridad municipal

Contundente señaló que el tema de la seguridad pública no ha sido abandonado en ningún momento a causa de la pandemia. Ahora ya suman 700 policías de agentes rosas; a través de los 1,500 comités del Buen Orden se ha estado trabajando para atender las diversas necesidades de las 60 colonias atendidas a través del programa 4X4, y para diciembre se pretende reducir a cero el índice delictivo en muchas colonias.

“Este año deja muchas enseñanzas para intervenir y apoyar a las empresas y a todos los sectores de la sociedad, en pos de la tranquilidad y seguridad de todos. Es tiempo de trabajar en equipo, se estará atento por un mejor Aguascalientes, este es el compromiso permanente y sólo unidos saldremos adelante”, concluyó.