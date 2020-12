Vislumbran arquitectos un año 2021 muy complicado ante los recortes presupuestales, por lo que el gremio busca hacer equipo con las autoridades estatales para solicitar a la federación y al Congreso de la Unión que haya más recursos que beneficien al sector, estableció el presidente del Colegio, Ignacio Jiménez Armas.

Afirmó que el 2020 fue muy complicado donde sorpresivamente irrumpió la pandemia en la actividad de la construcción y les afectó de manera directa, aunado a la falta de recursos de la federación que no llegaron al Estado, por lo que ya son prácticamente 4 años en que se tiene castigado a la entidad y no hay actividad.

Por lo que respecta al 2021 señaló que también lo ven muy difícil, luego de que el Gobierno del Estado ya anunció recortes importantes porque no llegó dinero de la federación lo cual les habrá de afectar porque la derrama del Estado va a ser muy raquítica. Asimismo, dijo que hay algunos proyectos importantes a ejecutar tales como la construcción del puente elevado de Pulgas Pandas para librar 2 cruceros, el de Segundo Anillo con Independencia y Zaragoza por casi un kilómetro con una inversión entre 300 y 400 millones de pesos, así como la construcción del Lienzo Charro en la Isla San Marcos por 217 millones, además del Corredor Metropolitano 3 Centurias, el Libramiento Carretero, junto con las obras de flujo continuo de Segundo Anillo.

En cuanto a la iniciativa privada, dijo que los arquitectos participan también en desarrollos inmobiliarios importantes y en 2 centros comerciales que se van a construir el próximo año, pero hay preocupación por lo que harán alianzas con otros sectores de la construcción, de ahí que ya platicaron con el Gobierno del Estado para hacer equipo y tocar las puertas que sean necesarias ante la federación, la Secretaría de Hacienda, los diputados y senadores para que haya más recursos para Aguascalientes.