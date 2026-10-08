José Hiram Alvarado Dominguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Mexicana de Aviación prevé alcanzar su punto de equilibrio financiero hasta noviembre de 2030, después de completar su expansión de flota y atravesar una etapa de maduración entre 2027 y 2029.

La proyección fue presentada este jueves en Palacio Nacional, donde la empresa ubicó 2026 como una fase de integración de capacidades, 2027 a 2029 como periodo de maduración y 2030 como inicio de su consolidación.

«Punto de equilibrio. Nov. 2030», señala la lámina presentada por la empresa durante la conferencia mañanera.

Para 2027, la aerolínea seguirá dependiendo mayoritariamente del erario.

REFORMA publicó que, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, Mexicana prevé disponer de mil 012 millones de pesos, de los cuales 882 millones corresponderán a apoyos fiscales y sólo alrededor de 130 millones a ingresos propios.

Las transferencias federales representarían así 87.1 por ciento de los recursos de la empresa para el próximo año.

De sus ingresos propios, 124 millones provendrían de la venta de servicios, 4.6 millones de bienes y alrededor de 2 millones de productos financieros.

Este jueves, Leobardo Ávila Bojórquez, director Ávila Bojórquez explicó que Mexicana cerrará este año con 12 aeronaves y sumará otras ocho durante 2027, para alcanzar una flota de 20 aviones antes de entrar a la fase de maduración prevista en su plan.

«Mexicana tiene una proyección bajo un plan estratégico que está estipulado en tres fases. La primera fase en la cual nos encontramos en este momento, Mexicana está integrando capacidades», explicó.

Actualmente cuenta con 10 aeronaves, cinco de ellas Embraer incorporadas durante este año. Las dos de adquisición más reciente continúan en proceso de certificación ante la autoridad aeronáutica.

La ampliación de la flota permitió aumentar 83 por ciento la oferta de asientos a partir de junio. En lo que va de 2026, la empresa reportó además un crecimiento de 31 por ciento en pasajeros respecto del mismo periodo de 2025.

Desde el inicio de operaciones, Mexicana ha transportado a más de 1 millón 276 mil pasajeros y movilizado más de mil 314 toneladas de carga. En este último segmento, reportó un aumento de 23 por ciento durante 2026, apoyado, entre otros servicios, en su alianza con Correos de México.

La empresa informó además que genera 847 empleos directos y 7 mil 202 indirectos, y que ha incorporado productos comerciales como el programa Mexicana Frecuente, paquetes de viaje, servicios chárter, carga y una tarjeta de crédito.

Refuerzan Tulum tras cancelaciones

El funcionario dio a conocer que Mexicana reforzará sus operaciones hacia Tulum durante la temporada de invierno con 24 vuelos adicionales, mientras otras aerolíneas comerciales han reducido o anunciado su salida de ese destino.

«Destaca el destino de Tulum con 24 vuelos adicionales, y esto precisamente ofrece opciones de movilidad, de conectividad para visitar el Caribe mexicano», señaló Ávila Bojórquez.

En días pasados, Aeroméxico dejó de operar sus vuelos hacia Tulum a finales de septiembre, mientras Volaris anunció que suspenderá sus operaciones en esa terminal a partir de enero de 2027, en medio de ajustes por condiciones de mercado.

La aerolínea estatal también ampliará su red el 17 de noviembre con la incorporación de Zacatecas, mediante una conexión desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Durante 2026 sumó además Acapulco, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Hermosillo y Bajío, dentro de una estrategia que utiliza al AIFA como punto central para conectar distintas regiones del País.

«A partir del 17 de noviembre Mexicana incorpora a su estructura de red el destino de Zacatecas, con lo cual Mexicana ofrece una nueva conectividad desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al aeropuerto de Zacatecas», informó el director.