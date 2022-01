Entre febrero o marzo pudiera quedar lista la obra del libramiento carretero, dados los atrasos generados en su construcción y los problemas de pago hacia los trabajadores, destacó el secretario general del Sindicato de Materialistas de la CTM en Aguascalientes, Francisco Javier Ochoa Ortega.

Afirmó que no todos los tramos van igual en construcción, dado que en el lado norte ya están en la aplicación de la carpeta, mientras que en los tramos intermedios de La Posta hacia el poniente, están intermitentes dado que hubo mucho corte de piedra. En tanto, en el lado poniente pegado con la carretera 70, “ya van a empezar a echar carpeta”. Resaltó que la parte más atrasada es la del kilómetro 26 al 28 que va en un 70%, aunque lo fuerte de la construcción ya se acabó, que fue el corte de la piedra.

PIEDRAS EN EL CAMINO. Resaltó que parte del retraso en su edificación, aparte de las abundantes lluvias registradas el año pasado, también se dio por los problemas de pago hacia los trabajadores, primero por parte del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Excavación (Sitrace), pero ahora se dice que PINFRA le debe dinero a las empresas locales y por eso ya no quisieron trabajar y éstas le exigen que les paguen. “En una reunión que yo tuve con PINFRA se supone que el recurso ya estaba en una cuenta, pero parece ser que no es tan cierto. No se está pagando y algo está pasando”.

Destacó que en el caso del Sindicato Materialistas de la CTM en Aguascalientes les adeudan alrededor de 623 mil pesos a los trabajadores y a la fecha la empresa PINFRA no ha querido atenderlos para cerrar cuentas. “No pude hacer cuentas con esas personas, seguimos en la misma cantidad, pero ellos decían que no era tanto, les decía que nos atendieran para cerrar cuentas, pero no se ha dado y no hubo la oportunidad de hacerlo”.

SALDO PENDIENTE. Ante esa situación, indicó que su sindicato piensa dejar la deuda por la paz, dado que no ve voluntad de parte de dicha empresa, por lo que ya sólo se está tratando de sacar el compromiso con sus agremiados. “Nos pagaron la decena del 1 al 10 de diciembre y la del 11 al 20, ahorita nos toca que nos paguen del 21 al 30 de diciembre, pero ya son las empresas locales, ya no es Sitrace”.

