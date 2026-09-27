Claudia Guerrero

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la Ciudad de México se convertirá en la gran puerta ferroviaria del País, como parte de los proyectos de movilidad impulsados por el Gobierno federal.

Ante miles de simpatizantes reunidos en el Zócalo capitalino para el cierre de la gira por el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Mandataria local destacó las obras de infraestructura que se desarrollan en la Capital.

«Las grandes obras de movilidad están transformando nuestra ciudad. La Ciudad de México será la gran puerta ferroviaria del País. La transformación viaja en tren», expresó.

Brugada agradeció a Sheinbaum las acciones realizadas en la Capital desde que encabezó la Administración local y los proyectos que ahora impulsa desde la Presidencia.

«Gracias, Presidenta, por haber transformado la ciudad primero como Jefa de Gobierno. La Ciudad de México no lo olvida y ahora, desde la presidencia, sigue impulsando la transformación de la ciudad», manifestó.

La Jefa de Gobierno destacó que la Capital fue el punto de origen del movimiento político encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que llegó al Gobierno federal en 2018.

«Aquí, aquí nació la revolución de las conciencias, el movimiento de esperanza que fundó Andrés Manuel López Obrador», sostuvo.

Ante los asistentes reunidos en el Zócalo y las calles 20 de Noviembre, Pino Suárez y 5 de Mayo, Brugada destacó el vínculo de la Presidenta con la Capital del País.

«Esta ciudad quiere mucho a su Presidenta. Y la Presidenta quiere mucho a nuestra ciudad», afirmó.

La Mandataria capitalina comprometió la continuidad de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México y convocó a sus simpatizantes a mantener el respaldo al proyecto político de Sheinbaum.

«Y esta gran ciudad de México no dará ni un paso atrás en la transformación junto a nuestra Presidenta», expresó.

Brugada llamó a los asistentes a reconocerse como protagonistas del movimiento y reivindicó al Zócalo como escenario de las luchas sociales y políticas del País.