Cada día, se envían al rastro 350 vacas pintas porque sus dueños no pueden mantenerlas ante las severas condiciones de sequía que enfrenta la industria lechera, según señaló José Luis González Enríquez, presidente estatal de la Federación Mexicana de Lechería. Los productores de leche se ven obligados a sacrificar parte de su ganado debido a las dificultades de comercialización, sumadas al estiaje en la entidad, lo cual no les deja otra opción, lamentó.

González Enríquez argumentó que mantener un animal representa un gasto extraordinario, el cual forma parte del patrimonio de familias que se han dedicado generación tras generación a la producción de leche. «Esto apenas comienza. Estamos enfrentando serias complicaciones en ranchos del municipio de El Llano, ya que hay una sobreoferta de leche, a pesar de la reducción del hato ganadero», expresó.

Hizo un llamado de auxilio, destacando que la totalidad de los productores están experimentando afectaciones que se han intensificado en los últimos años debido a la sequía, especialmente este año. Expuso que la situación se está agravando en el sector agroalimentario debido a que el gobierno federal ha permitido la importación libre de carne de diversas especies y leche de baja calidad.

González Enríquez lamentó que los productores primarios del país estén en alta vulnerabilidad, al no existir una autoridad que defienda los intereses de los productores de leche. Indicó que se ha observado un retroceso de más de seis años, justo cuando se estaba en proceso de recuperar el hato ganadero y la calidad genética alcanzada tras superar los efectos de la sequía.