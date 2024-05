El decano del Centro de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Luis Fernando Cisneros Guzmán dio a conocer que las implicaciones de la sequía podrían generar afectaciones a mediano plazo en el campo.

Advirtió que las condiciones climáticas en la región empiezan a registrar periodos de precipitación muy corto durante el año, cuando anteriormente se registraban lluvias en un periodo más amplio.

“Hay que analizar estadísticamente cómo han sido las precipitaciones, pero en los últimos años, han sido años llovedores en periodos muy pequeños, y antes la distribución era más pareja, pero durante tres o cuatro meses”, consideró.

Afirmó que la concentración de lluvias en periodos cortos, podría plantear la posibilidad de mejorar sistemas de recolección y almacenamiento de agua.

Expuso que las tendencias de siembra deben atender la eficiencia, con el menor uso del vital líquido, y un menor costo, al grado que sea necesario no producir cultivos de gran demanda de agua, o adquirirlos en otras entidades.

Señaló que existe la necesidad de generar un equilibrio entre los alimentos que se dan a las vacas y la calidad de estos alimentos, ya que los forrajes de baja calidad repercuten en la disminución del rendimiento de las vacas lecheras.

“Bajan en grasa, y eso afecta en los productos que se realizan como el queso”, explicó.

Argumentó que la problemática de la producción lechera en el estado, está orientada de manera primordial por el ingreso de importaciones de leche en polvo, lo cual es una situación que no puede regularse de manera directa.

Cisneros Guzmán subrayó que la producción de leche en la Posta Universitaria no enfrenta problemáticas porque mantienen un ritmo promedio de elaboración de productos lácteos, y es cuando se inician los periodos vacacionales que tienen sobrantes de leche, los cuales finalmente tienen que venderse a otros productores.