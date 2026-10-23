La Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no promoverá el voto corporativo entre sus agremiados y respetará la diversidad de preferencias partidistas del magisterio, por lo que el respaldo sindical dependerá de los compromisos de los aspirantes con el sector educativo, señaló su secretaria general, Adriana Ochoa Díaz.

Explicó que la organización sindical apoyará a quienes se comprometan a defender los derechos de los trabajadores de la educación y garanticen el respeto al magisterio, independientemente del partido político al que pertenezcan. Añadió que dentro del gremio existen perfiles con distintas filiaciones partidistas y que cada integrante podrá decidir si se suma a determinado proyecto político.

En cuanto a sus propias aspiraciones políticas, descartó que busque una candidatura u otro cargo de elección popular, al señalar que su prioridad es encabezar la Sección 1 y cumplir con la responsabilidad que le confiaron los trabajadores de la educación.

Indicó que también atenderá las disposiciones de la dirigencia nacional del SNTE, por lo que dejó abierta la posibilidad de que las circunstancias futuras definan otros escenarios.