Una camioneta terminó volcada en un canal, luego que el conductor perdió el control al salirse de la cinta asfáltica, mientras se desplazaba a exceso de velocidad y sin precaución por la carretera federal No. 71 Aguascalientes-Luis Moya, Zacatecas.

El aparatoso accidente automovilístico se registró el pasado domingo por la tarde, a la altura del kilómetro 8+000 de la carretera federal No. 71, en el municipio de Pabellón de Arteaga.

Hasta ese lugar acudieron Bomberos Municipales de Pabellón de Arteaga y personal de Protección Civil Municipal, además de agentes de la Guardia Nacional, quienes encontraron volcada dentro de una canaleta con agua, a una camioneta Ford F-150 pickup, color blanco con rojo y placas de circulación del estado de Texas, Estados Unidos.

Cabe destacar que varias personas que atestiguaron el accidente ayudaron a salir al conductor, quien fue identificado como Francisco, de 79 años. Debido a que presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, a bordo de una ambulancia del ISSEA fue trasladado a recibir atención médica al HGZ No. 3 del IMSS, en el municipio de Jesús María, donde se reportó su estado de salud como estable.

Se estableció que el señor Francisco conducía la camioneta Ford pick up en sentido de norte a sur por la carretera federal No. 71, cuando en determinado momento perdió el control y se salió de la cinta asfáltica y cayó dentro de un canal de aguas negras, donde terminó volcado.