Un hombre de 70 años perdió la vida luego de desvanecerse y caer al agua de una cisterna en el parque acuático Splash Valladolid, ubicado en la comunidad de Valladolid, municipio de Jesús María.

De acuerdo con la información obtenida, el septuagenario se encontraba descansando en las instalaciones del establecimiento, donde acostumbraba introducir las piernas en agua caliente como una práctica para mejorar su estado de salud.

Sin embargo, debido a que la alberca se encontraba en mantenimiento, en esta ocasión decidió meterse a una cisterna que contenía agua a una temperatura muy elevada.

Presuntamente, el intenso calor provocó que el hombre se desvaneciera y terminara sumergido en el agua, donde murió ahogado.

Alrededor de las 10:00 horas se reportó que una persona del sexo masculino se encontraba inconsciente dentro de la cisterna, por lo que acudieron elementos de la Policía Municipal de Jesús María y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas revisaron al septuagenario, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Protección Civil Municipal acordonaron el sitio, mientras agentes de la Policía de Investigación y personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.