Desde hace un par de años, en el mes de Septiembre me permito utilizar este espacio para invitarlos a conocer las ventajas de acudir ante el notario público de su confianza y preferencia, para otorgar un testamento con motivo del denominado “Mes del Testamento”.

Se denomina “Mes del Testamento” ya que, durante el mes de septiembre, los honorarios de dicho instrumento se reducen en todo el país hasta en un 50%. Fomentando con ello la realización de los testamentos, pero al mismo tiempo, se busca realizar una concientización en la población sobre la importancia de heredar adecuadamente. Primeramente, habría que destacar que los testamentos se han vuelto un gran aliado jurídico para cuando se fallece dada la complejidad de las relaciones humanas y el testamento se consolida como un instrumento que permite evitar muchos problemas para el caso de que una persona fallezca.

Las cifras resultan alarmantes si analizamos que, en nuestro país, según datos de la Secretaría de Gobernación, se han registrado a la fecha casi 6’000,000 de testamentos ante el Registro Nacional de Testamentos, lo que representa aproximadamente a un 5% de la población capaz de otorgarlo. Lo anterior, obedece primeramente a que la cultura del testamento aún no ha causado el suficiente arraigo y se tiene la errónea creencia de que otorgar un testamento sólo resulta útil cuando se tienen grandes cantidades de dinero o cuando una persona se encuentra en su lecho de muerte.

Ante ello, resulta importante difundir la existencia del Mes del Testamento y fomentar la cultura testamentaria. Siendo importante aclarar que no existe un mínimo de bienes con los cuales se debe de contar para heredar; ya que tan valioso es una prenda, como un vehículo, un terreno, una casa habitación e inclusive un teléfono celular. El catálogo de supuestos que se pueden abarcar en un testamento es tan amplio que inclusive se puede heredar algún bien futuro; es decir, algo que planeas adquirir pero que aún no se tiene y se espera que adquiera o suceda antes de que llegue la muerte.

Mi recomendación estriba en acudir con su notario de confianza o en su caso, con alguno de los notarios del Estado para obtener una asesoría y tomar una decisión correcta después de comprender las diferencias entre los conceptos de herederos y legatarios; posteriormente recomiendo solicitar sea explicada la función del albacea y con ello poder realizar la designación adecuada para que el testamento realizado cumpla a cabalidad su función, permitiendo así heredar bienes y no problemas a nuestros seres queridos.

Existe también la falsa creencia de que sólo se puede otorgar un testamento en una única ocasión; cuando en realidad se puede cambiar las veces que uno quiera, puesto que se trata de un documento “personalísimo, revocable y libre” en el que, si por alguna razón se decidió dejar algún bien o un conjunto de bienes a personas determinadas, en cualquier momento se puede revocar con el otorgamiento de un nuevo instrumento.

Por todo lo anteriormente expuesto me permito invitarlos a que realicen una reflexión interna profunda y aprovechen los beneficios del mes del testamento, ya que la diferencia entre tener un testamento y no tenerlo al morir es abismal; pues de no contar con uno y querer proceder a realizar la sucesión, se tendría que hacer pasar a nuestros seres queridos por un juicio sucesorio intestamentario, el cual genera problemas y distanciamientos aunado a que es proporcionalmente más caro y quizá más largo o tedioso.

