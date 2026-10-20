Septiembre fue el mes con mayor criminalidad en lo que va del año en Aguascalientes sumando 3,742 denuncias de víctimas, mientras que la entidad alcanzó 30 mil 475 denuncias por delitos de enero a septiembre de 2026, lo que representa una media de 111.6 ilícitos diarios.

Este repunte estuvo caracterizado por máximos anuales en los rubros de lesiones en percances viales y el robo a transeúntes.

En accidentes de tránsito se reportaron 93 personas lesionadas, la cifra más alta del año. Por su parte, los robos a personas en vía pública alcanzaron 135 carpetas de investigación, elevando el total anual a 998 casos.

De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el delito de robo encabeza la incidencia con 6,399 carpetas de investigación en el periodo enero-septiembre, equivalente a 23.4 denuncias diarias, donde destacan 1,393 robos a comercios; 1,116 a casas habitación y 632 denuncias de robo de motocicletas.

Los registros mensuales ubican a marzo como el segundo mes del 2026 con mayor incidencia, con 3 mil 600 denuncias, mientras que julio y agosto superaron los 3 mil 400 casos, respectivamente.

En segundo lugar acumulado, se ubican las lesiones con 3,485 carpetas, un promedio de 12.8 al día, de las cuales 2,687 fueron dolosas.

El narcomenudeo ocupa el tercer puesto con 2,611 casos registrados en su totalidad como posesión simple, lo que representa 9.6 detenciones diarias, seguido por el daño a la propiedad con 9.4 casos al día.

En tanto, el fraude alcanza 7.8 denuncias diarias, se registran 7.5 casos de violencia familiar en promedio al día.

Con 41 casos de homicidio doloso en los primeros nueve meses del año, se promedia un homicidio registrado cada semana.