Jose Julio Colin Gallegos Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció la separación del cargo de Julio César Cárdenas Valdez como director del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, y del jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), mientras se investiga la muerte de seis recién nacidos en los que se detectaron infecciones hospitalarias.

Robledo informó que durante el año se detectaron y notificaron brotes de infecciones en la terapia intensiva neonatal, donde ingresaron 552 bebés. En seis recién nacidos que fallecieron, una de esas infecciones aparece entre las causas de muerte.

«Les debemos respuestas claras», afirmó el funcionario, quien señaló que tres familias presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguró que el IMSS colaborará con la investigación.

El titular del Seguro Social anunció una auditoría clínica colegiada e independiente, en la que especialistas externos al IMSS, incluidos neonatólogos, infectólogos y epidemiólogos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), los Institutos Nacionales de Salud y la UNAM, revisarán cada uno de los casos.

La auditoría determinará si hubo una infección asociada con la atención médica, si ésta causó o contribuyó a la muerte de los recién nacidos y si hubo fallas que pudieron evitarse.

«El IMSS no va a intervenir en sus conclusiones ni podrá modificarlas», aseguró Robledo, quien añadió que los resultados serán comunicados primero a las familias.

Mientras se desarrolla la auditoría, el director del hospital y el jefe de la UCIN permanecerán separados de sus cargos para garantizar que la investigación se realice sin interferencias.

Además, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) analizará los microorganismos identificados para determinar el origen de los brotes y su posible relación con los casos.

Robledo también anunció la creación de un Comando Operativo del sector salud para reforzar la seguridad de los recién nacidos en las unidades de cuidados intensivos neonatales del IMSS en todo el País.

El mecanismo contempla vigilancia epidemiológica homologada, alertas tempranas de brotes, revisiones periódicas de las condiciones de atención y de las medidas de control de infecciones, así como protocolos para evaluar fallecimientos asociados con brotes.

«Las infecciones hospitalarias existen en todos los sistemas de salud del mundo y los recién nacidos que requieren terapia intensiva se encuentran entre los pacientes más vulnerables. Pero esto no es una excusa. Es precisamente la razón para actuar», sostuvo Robledo.

El pronunciamiento ocurre luego de que se reportara la muerte de tres recién nacidos en la UCIN del Centro Médico Nacional de Occidente, casos por los que familiares presentaron una denuncia ante la FGR.