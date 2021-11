El nuevo director de Limpia y Aseo Público del Municipio de Aguascalientes, Cristian Hernández Macías, adelantó que trabajará en fomentar el reciclado y la separación de materiales para no tenerlos que llevar al Relleno Sanitario, ya que ahí se llevan cuando menos un 30% de productos que pueden ser reutilizados y no convertirse en basura.

Agregó que esta administración impulsará un trabajo ordenado y una ciudad limpia, porque la densidad poblacional continúa en crecimiento y se requiere de la colaboración de la ciudadanía para avanzar en la cultura de separación de residuos. Esto ahorraría espacio en el Relleno Sanitario y evitaría que los contenedores se sigan saturando.

El funcionario capitalino aseveró que el crecimiento citadino no permite que el actual personal de limpia se dé abasto en la recolección. Tan es así que se trabaja en tres turnos, y cada día queda en evidencia una mayor generación de residuos sólidos, motivo por el cual se debe emprender un programa de reciclar y de separar.

ESTRATEGIA. Hernández Macías adelantó que mediante el reciclaje, las familias podrán acceder a recursos económicos extras. Con ello, a la Dirección de Limpia le ayudarían a que se generen menos residuos sólidos que deben ser transportados al Relleno Sanitario. Agregó que la cultura del reciclaje debe iniciar en el hogar y ahí se requiere de la colaboración de las familias.

Hoy, los 10 Centros de Acopio y el Punto Limpio reciben una cantidad muy baja de residuos reciclables y por ello urge incentivar el acopio en estos espacios. Se espera que activando este mecanismo, las familias asistan con mayor frecuencia a estos puntos para llevar materiales separados como plásticos, PET, papel y cartón o vidrio, entre otros.

Cristian Hernández Macías indicó que la mayor parte de las personas que llevan materiales a los centros de acopio son adultos mayores, porque si están inscritos en el padrón de recicladores acceden a recursos económicos por llevar estos insumos.

· Entre Centros de Acopio y el Punto Limpio se reciben entre 15 y 17 toneladas mensuales de materiales reciclables.

· El 40% de la basura que se recolecta en la ciudad es mediante el trabajo a pie de los trabajadores de aseo público.