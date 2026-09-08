Nadia Rosales Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció que hubo «omisiones y fallas institucionales» en la atención de casos de violencia sexual contra niñas y niños en las escuelas en el pasado, por lo que ofreció una disculpa pública a las víctimas y sus familias.

Durante la segunda Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, el titular de la dependencia, Mario Delgado, aseguró que la estrategia contra estos casos contempla nuevos instrumentos normativos, capacitación al personal educativo, supervisión de planteles, mecanismos de denuncia seguros y confidenciales y la eliminación de espacios inseguros.

Aunque el funcionario reconoció las fallas institucionales, la SEP no precisa cuáles fueron las omisiones que llevaron a las autoridades a ofrecer disculpas a las víctimas, ni informa cuántos casos de violencia sexual se han registrado en escuelas o qué resultados han tenido las medidas implementadas.

«Ninguna niña o niño debe ser víctima de violencia en ningún entorno; menos aún en la escuela. Ofrecemos nuevamente una disculpa pública y sincera a las víctimas, a sus familias y a toda la comunidad educativa por las omisiones y fallas institucionales del pasado. Valoramos la valentía de quienes han denunciado y exigido justicia, ya que su lucha ha permitido que hoy estemos aquí, asumiendo la responsabilidad y el compromiso de transformar nuestro sistema educativo», dijo en el marco de la segunda jornada de concientización desde la primaria «Profra. Ma. de Jesús Santa Olalla López», en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Según Delgado, la situación está cambiando y ahora existe la posibilidad y el derecho de que las víctimas sean escuchadas y obtengan respuestas mediante acciones concretas con la participación de autoridades, docentes, familias, estudiantes y sociedad.