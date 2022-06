Por: Hugo Morales Lozano

En el vasto universo del internet, cada persona tiene sus hábitos de búsqueda, pero independientemente de que sean similares o aparentemente propios, existe todo un sistema que filtra y presenta los resultados que ves en tu pantalla, así escribas “pan” el primer resultado que arroja Google no es el favorito de dicha empresa, sino un sitio o varios que han establecido una buena estrategia de SEO y/o SEM.

Para continuar, les explicaré lo que es un SEO, y no… no es un puesto directivo (ese es con la letra “c”), es una metodología que emplea técnicas y acciones para que una marca pueda ser visible en los buscadores de manera orgánica y natural, ya sea por palabras clave, velocidad, seguridad, contenido, entre otros factores. En el caso de SEM, se aplica todo lo anterior, pero involucra un pago a cambio para que seas visible, ya sea porque tu industria es muy competitiva o deseas atraer más tráfico a tu página por alguna razón.

Si te fijas al momento de buscar la palabra “pan”, te saldrán las panaderías más cercanas de tu casa (y las mejores calificadas en reseñas), pero también tendrás a la mano la definición del pan como alimento, además de todas las noticias y sitios web de dicho partido político. Nada es coincidencia ni se trata de complots informáticos, son los algoritmos que permiten que el SEO y SEM se lleven a cabo, y lo mejor es que podemos aplicarlos en nuestros proyectos.

El paso primordial es que tengas una página web, alguna red social o una ficha de Google Mi Negocio, debido a que son las maneras más prácticas para decirle a internet que existes, enseguida debes presentar tus datos de contacto y compartir información de lo que haces, tu marca podrá llamarse “Arq Woods”, pero la gente no sabrá si eres una carpintería o un arquitecto con apellido británico (¡ojo aquí, brother!), es como si Nike no fuera tan famosa como lo es hoy, su nombre se basa en la diosa griega de la victoria, y gracias a su publicidad, trayectoria y respaldo, sabemos que se trata de una marca deportiva, no un portal de mitos y leyendas.

En el caso de las páginas web, básicamente debes contar con un certificado SSL, que te garantiza que el internauta y tú no correrán peligro ante virus o hackeos informáticos, un diseño responsivo para que la gente te visite sin importar el dispositivo electrónico que utilice, procura usar encabezados o textos que contengan palabras populares o en tendencia, ahí te recomiendo usar Google Trends, y revisar que el “page speed” o la velocidad de carga sea menos de ocho segundos.

Un elemento muy importante es que analices a tu competencia antes de hacer todo lo mencionado, detecta qué oportunidades están tomando y mejóralos para ti mismo/a sin convertirte en la copia pirata, que la observación y la comparación se vuelvan tu trampolín hacia el éxito.

Para detectar si alguien está haciendo SEO o SEM, búscalo por su giro, palabra clave o nombre de su marca, si aparece en el mapa, una ficha verificada o un enlace está haciendo lo primero; pero si en la parte superior se encuentra la etiqueta “Patrocinado”, entonces es lo segundo.

