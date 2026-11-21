Un automóvil que contaba con reporte de robo fue localizado y recuperado por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes en calles del fraccionamiento Villa Teresa, apenas unos minutos después de que se denunciara su desaparición.

Se trata de un Nissan Sentra azul, que fue ubicado sobre la calle Oblatas, en su cruce con la avenida Pozo Bravo, donde los uniformados procedieron a revisar sus datos para conocer su situación legal.

Al consultar la información en el sistema, los policías confirmaron que la unidad tenía un reporte de robo vigente, por lo que procedieron a asegurarla y retirarla del lugar.

El vehículo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

Asimismo, se notificó al propietario sobre la recuperación del automóvil para que pudiera iniciar los trámites necesarios para reclamarlo, conforme a la carpeta de investigación abierta por el robo.