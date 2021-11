Un juez de Control Juicio Oral Penal del Centro de Justicia Federal con sede en Aguascalientes, dictó sentencia condenatoria contra dos integrantes del CJNG, quienes fueron capturados por policías estatales en el fraccionamiento Paseos de la Providencia, en el municipio de San Francisco de los Romo.

Los hechos tuvieron lugar en el mes de enero del 2021, cuando entre los días 8 y 9 se llevó a cabo un operativo simultáneo en los municipios de Calvillo, San José de Gracia y San Francisco de los Romo, así como en la ciudad de Aguascalientes, durante los cuales fueron detenidos 12 sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En este despliegue policiaco participaron agentes de la FGE, policías estatales, policías preventivos de Calvillo, San Francisco de los Romo y San José de Gracia, además de efectivos de la Guardia Nacional y militares de la 14ª Zona Militar.

Todo se originó durante un cateo que realizaron agentes de la PDI el día 8 de enero del 2021, en un domicilio ubicado en la zona poniente de la ciudad, donde capturaron a un integrante del CJNG a quien le aseguraron drogas y armas de fuego.

A raíz del interrogatorio al que fue sometido, se descubrió la presencia de más integrantes de dicho cártel delictivo en Aguascalientes, por lo que se llevaron a cabo operativos en los municipios de San Francisco de los Romo, Calvillo y San José de Gracia, donde fueron detenidas otras 11 personas, a quienes se les aseguró un arsenal compuesto por 21 armas de fuego, siendo 12 largas y 9 cortas, además de 45 cargadores y miles de cartuchos útiles de diferentes calibres, así como varios vehículos.

Cabe destacar que durante estos operativos, los policías estatales capturaron en el fraccionamiento Paseos de la Providencia, en el municipio de San Francisco de los Romo, a quienes fueron identificados como Víctor M., Gabriel M., Ignacio R., José A. y Manuel C., a quienes les aseguraron tres pistolas tipo escuadra calibre 9 mm. y tres fusiles de asalto calibre 5.56, además de casi 800 balas útiles de diferentes calibres.

Mientras tanto, en la zona Centro del municipio de Calvillo, los policías estatales arrestaron a Jorge V., Felipe G., Walberto A. y Rolando C., a quienes le aseguraron una pistola calibre 40, tres pistolas calibre 9 mm. y un fusil calibre 5.56 con tres cargadores abastecidos con 54 cartuchos.

Y en el fraccionamiento Circunvalación Norte, fue detenido otro de los integrantes que fue identificado como Alejandro T., a quien le aseguraron 6.800 gramos de metanfetamina.

La Fiscalía General de la República en Aguascalientes, informó que un juez de Control y Juicio Oral Penal Federal, sentenció a dos de los detenidos, siendo ellos Gabriel M. y Manuel C.

A Gabriel se le impuso una sentencia de 8 años y 9 meses de prisión, así como una multa de 180 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 15 mil 638.04 pesos.

Lo anterior, tras ser encontrado culpable de los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cargadores y cartuchos, todos ellos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Mientras que Manuel C., fue sentenciado a 6 años de prisión y a una multa de 143 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 12 mil 423.84 pesos, por los mismos delitos federales.

A estas dos personas les aseguraron tres pistolas calibre 9 mm., así como 27 cargadores abastecidos con 25 cartuchos cada uno y otros 76 cartuchos útiles sueltos de diferentes calibres.