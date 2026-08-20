La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencias condenatorias contra seis personas detenidas en Asientos con drogas, un arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Ricardo “N” fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión, además del pago de una multa de 15 mil 500 pesos. Por su parte, Atzil “N”, Aarón “N”, José “N”, Jonathan “N” e Idania “N” recibieron una pena de cuatro años de cárcel y una multa de ocho mil 372 pesos cada uno.

El caso se originó durante un recorrido de vigilancia de policías municipales de Asientos en la comunidad de Jilotepec, donde detectaron a varias personas armadas y con el rostro cubierto que circulaban en una camioneta pick up.

Tras una persecución, los oficiales concretaron las detenciones. A Ricardo “N” le aseguraron una pistola, un cargador y 45 cartuchos útiles.

A los otros cinco detenidos les decomisaron 189 gramos cinco miligramos de marihuana y 42 gramos dos miligramos de clorhidrato de metanfetamina, además de dos básculas grameras y dos chalecos tácticos.

Los seis fueron puestos a disposición de la FGR, que integró la carpeta de investigación y acreditó su responsabilidad por delitos contra la salud, así como posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.