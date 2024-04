Mediante un procedimiento abreviado, un hombre fue sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión tras declararse culpable del delito de portación de arma de fuego sin licencia. El sentenciado, identificado como José Guadalupe C., de 55 años, ya fue notificado de la sentencia en su contra.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por el agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República en Aguascalientes, José Guadalupe fue detenido en enero de 2024 en el poblado de El Salitrillo, municipio de Rincón de Romos.

Los hechos se iniciaron cuando habitantes de la zona lo reportaron por causar disturbios mientras consumía bebidas alcohólicas. Al intentar huir en un vehículo Nissan Tsuru blanco, fue interceptado por policías estatales sobre la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del kilómetro 1+200.

Durante la revisión, los oficiales encontraron en su poder una pistola tipo revólver, la cual fue inmediatamente asegurada.

José Guadalupe C. se acogió al beneficio de un procedimiento abreviado y se declaró culpable del delito de portación de arma de fuego sin licencia. Un juez de Control y Juicio Oral Penal del Centro de Justicia Federal le impuso una sentencia condenatoria de 2 años y 6 meses de prisión, además del pago de una multa de 83.3 Unidades de Medida y Actualización (UMA).