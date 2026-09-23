Sentado bajo un árbol y con cuchillo en mano; fue detenido

Un hombre de 52 años fue detenido por policías municipales luego de que presuntamente fuera sorprendido con un cuchillo en la mano, tras ser reportado por molestar y amenazar a transeúntes en calles del Barrio de la Salud.

Los uniformados realizaban labores de vigilancia sobre la calle Soledad cuando recibieron el aviso sobre un sujeto que causaba molestias a las personas que pasaban por el lugar. De acuerdo con el reporte, además llevaba un arma blanca.

Los agentes se dirigieron al cruce de Soledad con prolongación San Miguel, donde localizaron a un hombre sentado debajo de un árbol. Al acercarse, observaron que sostenía un cuchillo en una de sus manos.

Ante el señalamiento y al confirmar que portaba el arma, los policías procedieron a detenerlo. El individuo se identificó como Juan “N”, de 52 años, y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Esta