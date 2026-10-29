Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Ya son treinta años del estreno de Sensatez y Sentimiento, la película del director Ang Lee considerada como la adaptación por excelencia del clásico de Jane Austen. Se han hecho varias miniseries y filmes inspirados en esta historia, pero no se había intentado llevar a la pantalla grande otra gran producción de la misma. Hasta ahora, claro está.

Las comparaciones entre ambas serán inevitables, y sí, incluso desfavorables, pero esta nueva versión tiene una identidad propia y funciona por sí sola como una sólida adaptación que respeta el material original mientras le imprime su punto de vista.

En esta, seguimos las dificultades de la familia Dashwood, quienes buscan salir adelante cuando su patriarca muere y deja a su esposa (Caitríona Balfe) y a sus hijas Elinor (Daisy Edgar-Jones), Marianne (Esmé Creed-Miles) y Margaret (Bodhi Rae Breathnach) sin mucho, teniendo que empezar desde cero en una pequeña cabaña en Devonshire a finales del Siglo 18.

El tono que la directora Georgia Oakley -apenas en su segunda película después de la disruptiva Blue Jean- le imprime a su recuento es de inmensa melancolía y hasta crudeza. Hay humor, por supuesto, y muchos momentos que le aportan ligereza (sobre todo cortesía de Fiona Shaw), pero tanto la atmósfera como los elementos visuales tienden aquí a lo áspero, mostrando lo difícil que era para las mujeres salirse de los cánones preestablecidos de la época.

Y ahí es donde entra Marianne, este personaje sin filtro que aquí toma un rol más central en la historia. Interpretada con igual dosis de ferocidad que de vulnerabilidad por Creed-Miles (imagen viva de su madre, Samantha Morton), Marianne irrumpe como una bola de fuego en contraste con su hermana Elinor. Hombres arquetípicos entran y salen de sus vidas, pero es la relación entre ambas la que le da pulso a una película que puede llegar a sentirse algo letárgica.

Dicho esto, hay suficiente romance y momentos destinados a causar suspiros para tirar para arriba. Que nadie diga que el amor ha muerto.

SENSATEZ Y SENTIMIENTO

Tres estrellas

Dirige: Georgia Oakley

Actúan: Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles y George MacKay

Duración: 132 min.