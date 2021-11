El crecimiento de la economía en la entidad ha permitido tener mayor confianza en el futuro, lo cual es resultado de una serie de factores, pero sin duda el principal es que pese a las adversidades que se vivieron el año pasado y parte del presente, no se bajó la guardia, por lo que se empieza a cosechar ese esfuerzo conjunto.

Lo anterior no lo dice alguna entidad gubernamental ni un grupo de interés, sino la organización “México, ¿cómo vamos?”, que se dedica al análisis nacional y del que se desprende cómo está cada estado, que en el caso de Aguascalientes destaca la evolución económica, fundamentalmente a partir del segundo semestre. Mientras que entre enero, febrero y marzo se había logrado una recuperación de 2.4%, para junio se tuvo un avance de 22.1%, en una plena demostración que la perseverancia, el esfuerzo y la constancia dan sus frutos.

En el comparativo que presentó la agrupación de referencia destaca que Aguascalientes se coloca entre los 15 estados con mayor desarrollo económico, pese a que persisten los coletazos del coronavirus, lo que se refleja en el número de enfermos pero que son en una cantidad menor. Frente a esta situación las actividades productivas avanzan sin descuidar las instrucciones de las autoridades sanitarias, como parte del cuidado que todo mundo debe tener para evitar que vuelva a presentarse un problema como el que se ha vivido.

El crecimiento en el tercer trimestre de 19.7% ofrece una perspectiva positiva y esto alimenta la confianza que para fines de año se tenga un horizonte similar al que había antes de la pandemia, lo que involucra a empresarios, comerciantes, trabajadores y la administración pública, donde cada quien debe aportar su parte para alcanzar las metas propuestas.

Cabe destacar que la mejora económica en México se debe, en parte, al crecimiento de Estados Unidos, por lo que hay una aceptación general que la economía mexicana va por buen camino, de ahí que el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 6.2% en 2021 y 4% en 2022, aunque el mismo FMI había previsto que este año sería de 4%, pero el avance que presenta hace que se muevan las perspectivas.

En lo que pone énfasis el FMI es que se debe mejorar la productividad, que exista un real combate a la pobreza, la importancia de acelerar la vacunación, respaldar la salida de la crisis del COVID-19 y poner especial atención en los jóvenes “que enfrentan pérdidas de aprendizaje considerables con efectos potencialmente dañinos a largo plazo”. Trabajar en ese sentido permitirá que México pueda acrecentar su nivel económico y social, en beneficio de las próximas generaciones.

En “México, ¿cómo vamos?” se indica que a nivel nacional Guerrero fue el estado que tuvo el mejor desempeño, con un 60.2% y le siguió Nayarit con 59.7%, por su parte Aguascalientes logró 22.7%, por arriba de Colima con un 21.7%, Oaxaca 21.1% y Estado de México 20.9%.

Lo que queda aquí es mantener el ritmo de energía para lograr mejores niveles, lo que es posible alcanzar como ha quedado demostrado en estos meses.

CAPITULACIÓN

Entre la confusión y el desmentido de lo que sí dijo, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, trata de salir lo mejor librado posible del enredo en que se metió y que hoy es motivo de comentario en todos los mentideros del país. A nivel interno líderes panistas de todos los niveles le piden que por decencia renuncie y deje que otro, que sí tenga agallas, luche por ganar las batallas que están por venir.

Lo citado por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que de seis estados que tendrán elecciones de gobernador en 2022 sólo en Aguascalientes se tiene la total confianza que se podrá ganar, es síntoma de debilidad, de rendición, de entregar las plazas, humillación que jamás, en toda la historia de este partido se había dado, ya que aún en las peores adversidades salían a la calle a buscar el apoyo popular.

Hablar que sólo aquí está 100% seguro de que seguirá siendo plaza azul es tanto como suponer que ya se le escrituró el estado a Acción Nacional, lo que es un total dislate, puesto que nadie sabe en qué condiciones vendrá el proceso. Si como se dice, el PAN irá en alianza con el PRD y el PRI, habrá que ver cuántos de los militantes de los tres partidos acceden a respaldar a la o el candidato que imponga Marko Cortés.

Además, en cuestión de semanas se sabrá si hay o no un cisma entre los panistas, lo que de ocurrir cambiaría totalmente el escenario ya que parte del voto blanquiazul se dividiría, lo que beneficiaría a una oposición que está a la expectativa, pero que ya aceita su maquinaria electoral.

El audio publicado el martes pasado por el medio Latinus ha puesto contra las cuerdas a Cortés, al adelantar la derrota de su partido en cinco de las seis gubernaturas que se disputarán el año próximo: “No hay más, está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca (…), la única que tenemos realmente posibilidades, y muy buenas, y contundentes de ganar, es Aguascalientes. Y ahí tenemos la responsabilidad de hacerlo bien”, señala en los comentarios que hizo en la plática que tuvo el pasado 25 de septiembre con miembros de su partido.

El ánimo derrotista del dirigente viene desde junio pasado, cuando los morenistas ganaron 11 de las 15 gubernaturas en juego, por lo que hoy, a menos de seis meses de los comicios, entrega prácticamente cinco de las seis plazas. Lo peor es el mensaje que le envía a los panistas de esos estados, que ya ni se muevan.

Las palabras de Cortés causaron irritación entre figuras del partido, al considerar que no se vale echar por la borda el trabajo de 82 años. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, no se anduvo por las ramas para expresar su rechazo a esa actitud: “El partido no merece esto, no creo que estén cantadas las cartas para el 22 y ni para el 24, pero sí es demasiado mediocre la mentalidad (de Cortés) hacia el 22 y el 24”.

El mandatario estatal aseguró que en una charla con el dirigente, éste planteó una visión derrotista también hacia 2024 (en que tendrá lugar la elección presidencial): “El colmo, y se lo sostengo donde él diga, me dijo: ‘en el 24 vamos a motivar a Diego (Sinhué Rodríguez) de Guanajuato; al (Mauricio Vila) de Yucatán y a Mara (Campos) de Chihuahua, para ver qué rescatamos, porque también está muy difícil’. Y conste, mi respuesta fue: ‘Vaya, un candidato, porque andaba de candidato a la reelección, viene a motivarme con una visión y con unos pronósticos de derrota, pues mejor no te lances.

“Y ya que tronó, pues que truene con lo que a mí me dijo en persona, y lo sostengo, pero creo que el partido no merece esto, ni merece esto, ni creo que estén cantadas las cartas para el 22 y ni para el 24, pero sí es muy lamentable y demasiado mediocre la mentalidad hacia el 22 y el 24”.

Sin desmentir al gobernador Orozco, Cortés le respondió a través de las redes sociales: “No le hagas el juego a López Obrador, la gran batalla y el adversario están afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022”.

Estos son los prolegómenos en que avanza la actividad electoral local y nacional, donde el (supuestamente) principal partido de oposición baja las armas y deja desde a hora que lo arrolle el adversario.

INTERVENCIÓN MÍNIMA

Aunque hay número importante de partidos en el entarimado estatal, lo que supondría un registro de candidatos a la gubernatura en la misma proporción, lo cierto es que a lo mucho serán dos o tres, teniendo en cuenta que los morenistas llevan como camareros a petistas y verde-ecologistas (aunque éstos creen que ya crecieron y pueden usar pantalones largos), mientras que los panistas tienen contratados desde hace tiempo a los perredistas y están por fichar a los priistas, de manera que sólo quedaría el movimiento naranja, que está a la expectativa de hacerse de un aspirante externo.

Al pueblo de Aguascalientes le cuesta millones de pesos sostener a estos organismos, para que presuntamente promuevan la participación política de los ciudadanos, pero a la hora de designar candidatos los acuerdos cupulares están por encima de la democracia que cada partido dice enarbolar, imponiendo a los que conviene al grupo de notables y son los que presentan al electorado, varios de ellos contrarios a sus propios principios, como ocurre con los panistas, que al votar por un aspirante automáticamente está de acuerdo con el aborto y las uniones entre parejas del mismo sexo, al ser las banderas de los perredistas y lo mismo ocurre con los demás, cuyos principios son distintos pero en las boletas se unifican para darle forma a un solo nombre, que se compromete únicamente con el partido de su procedencia.

Es mucho lo que señalan cada uno de los organismos, pero en la práctica todos actúan bajo el mismo principio, de hacerse del poder sin importar los medios y mucho menos con quien vayan coligados.

SE ESPERABA

Era cuestión de tiempo para que se conociera la situación que atraviesa la industria automotriz, de autopartes y metalmecánica, que pese al esfuerzo de empresas y trabajadores no será posible alcanzar las metas de producción, previstas para el presente año, por lo que sólo queda plantear nuevos objetivos y que a partir de 2022 venga la recuperación tan largamente deseada.

Como se ha informado a través de El Heraldo, al principal motor económico de Aguascalientes ha enfrentado dos situaciones totalmente ajenas a sus programas, el primero de ellos fue la pandemia que obligó a reducir jornadas de trabajo para evitar el contagio entre el personal, y la segunda el desabasto de componentes, acero y plásticos, tal vez más dañino, porque sale de toda posibilidad de obtener lo indispensable para continuar produciendo.

Lo anterior ha llevado a reducir las jornadas de trabajo, que en principio no afectó al personal ya que recibía su salario íntegro, luego de un acuerdo con la patronal de adelantar vacaciones o estar disponibles para cuando las firmas necesitaran de su presencia, pero esto se alargó y junto con los paros técnicos vino la reducción de ingresos, lo que motivó que varios pidieran su liquidación para dedicarse a otra actividad.

El secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León, señaló que el 80% de las empresas han llevado a cabo paros técnicos y el otro 20% continuó produciendo para atender la demanda, pero que no ha llegado, por lo que podrían aplicar paros al no tener más espacios para almacenar los inventarios, por lo que la producción al final de 2021 será 30% menos de lo previsto.

El pronóstico era que a partir de octubre habría una mejoría, pero ha sido lo opuesto, por lo que seguirá la inconsistencia en la producción y ventas, por consiguiente en lo que resta del año continuará enfrentándose a más paros técnicos, que pueden ser escalonados o intermitentes, al no haber la suficiente materia prima para el ensamblado de vehículos.

De seguir esta inclinación, el dirigente sindical consideró que el primer trimestre de 2022 puede comenzar en la misma situación, lo que en gran parte se debería a que las empresas que producen los semiconductores y microchips tienen un exceso de demanda, por lo que de no haber capacidad para abastecer las necesidades de las empresas no sólo mexicanas sino de otras partes del mundo, no queda otra opción más que esperar que esto cambie. Uno de los problemas que enfrentan ese tipo de compañías es que su producción va dirigida tanto a la industria automotriz mundial como a otros sectores, lo que provoca que no puedan atender los pedidos y que al mismo tiempo se encarezcan los que fabrican.

Por si fuera poco hay faltante de acero, que es indispensable para la manufactura de vehículos, además no hay plásticos, lo que en su conjunto frena el trabajo en las plantas armadoras, con las consecuencias internas para las propias firmas y de su personal y que impacta la economía de la ciudad capital y parte del estado, al haber menor circulante.

GATO ENCERRADO

Ciertamente, hay un tufillo extraño en la insistencia para que el total de los municipios queden incorporados al Mando Único (MU) policiaco, lo que ha llevado inclusive a fichar a un ex alcalde de un ayuntamiento limítrofe con Zacatecas, para que le echara porras a este programa, sin embargo los que se oponen a quedar sujetos a la dirección estatal reiteran que prefieren volver a la antigüita, para que las corporaciones policiacas dependan directamente de la administración local.

Han sido varias semanas en las que se ha pretendido forzar a que todos estén integrados al MU, pero en Jesús María y San José de Gracia no están de acuerdo, mientras que Aguascalientes mantuvo el nombramiento del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en tanto el resto saldrán de la Policía Estatal.

Ante la negativa de ambos alcaldes de sujetarse a esa exigencia, el secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, consideró que no lo hacen “por naturaleza política”, por lo que continúa dialogándose en espera de incorporarlos.

Lo que no quiere aceptarse es que los alcaldes renuentes sólo exigen tener bajo su control a sus respectivas corporaciones, lo que conlleva a que sean ellos los que designen al director, subdirector y a la plantilla de mando, no que se las endilguen desde la Policía Estatal, además no se oponen a la coordinación, que sin duda es necesaria no sólo entre las agrupaciones municipales, sino con otros estados. Al mismo tiempo, la idea de Jesús María, de crear una Policía Metropolitana, encontró eco en el secretario de Seguridad de Aguascalientes, Antonio Martínez, al establecer que es viable trabajar en ese sentido, lo que de lograrse eliminarían los límites que frenan la persecución cuando los delincuentes pasan de un municipio a otro.

De cualquier manera, Flores Femat no quita el dedo del renglón, recordándoles a los ediles que tienen sólo este mes para decidir si pasan a ser parte del Convenio de Coordinación en seguridad, esto es, su incorporación al mando único, igualmente que el Sistema de Seguridad Pública exige en sus lineamientos que haya coordinación (que no es sinónimo de sumisión) y que para octubre de 2022 la totalidad de los policías en el país deben contar con la certificación y que reúnan el perfil que se requiere para portar el uniforme. Quienes no cuenten con la preparación exigida serán dados de baja (similitud que ojalá también se refleje en un salario igual entre todos los que laboran en esta área).

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El evento nacional charro vino a darle un respiro a hoteleros, restauranteros y comerciantes, que después de la atonía en que estuvieron durante casi 20 meses, finalmente llegan las fechas que les permitirán tener una recuperación.

Con ello fueron inauguradas las instalaciones que están diseñadas para albergar grandes eventos charros y de otro índole, con lo que la administración estatal entrega un espacio que atraerá espectáculos de corte internacional, tanto artísticos y culturales como deportivos.

En torno al Congreso Nacional Charro 2021, que es en memoria del Dr. Juan José de Alba Martín, hay muestras de gastronomía y productos típicos, una Exposición Ganadera y Agroalimentaria, una Exposición Regional de Ganado de Registro, la Exposición Regional de Gallitos Miniatura y otros actos que sin duda harán un día de fiesta para quienes acudan a Isla San Marcos.

El gobernador Martín Orozco Sandoval inauguró el Congreso y Campeonato Nacional Charro, extendiendo un reconocimiento a todos los participantes, tanto de México como de Estados Unidos y especialmente al público, que con su presencia hace posible que tenga lugar este tipo de espectáculos.